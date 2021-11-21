بالصور.. وزير النقل يقوم بزيارة فجائية إلى مطار الجزائر الدولي

قام وزير النقل عيسى بكاي الأحد بزيارة فجائية إلى مطار الجزائر الدولي، للوقوف على ظروف إستقبال المسافرين الوافدين وكذا الخدمات المقدمة .

بيان وزارة النقل

قام السيد وزير النقل عيسى بكاي اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 و إبتداء من الساعة السادسة ونصف مساءً، بزيارة فجائية إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

حيث تفقد السيد الوزير على مدار ساعة ونصف ظروف إستقبال المسافرين الوافدين من مختلف الوجهات الدولية وعلى مستوى جميع مرافق المطار من نقاط الرقابة على وثائق السفر و معالجة الأمتعة و القاعات المخصصة لإجراء إختبار كوفيد 19 التشخيصي (PCR).

وفي هذا الصدد، دعا السيد الوزير القائمين على تسيير المطار ومختلف المصالح الأمنية إلى تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية لراحة المسافرين و سلامتهم مع التأكيد على ضرورة الإحترام الصارم لجميع الإجراءات المحددة في البروتوكول الصحي.

وفي سياق متصل، أكد السيد الوزير أن المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي تعتبر مكسبا هاما وجب الحفاظ عليها عن طريق صيانة تجهيزاتها وإستغلالها بشكل أمثل لضمان راحت المسافرين، وجعلها همزة وصل بين القارة الإفريقية ومختلف العواصم العالمية.

وسيقوم السيد الوزير بتكثيف مثل هذه الخرجات التفقدية الفجائية إلى مختلف المؤسسات و المنشآت القطاعية للوقوف على سيرورة عمل فيها و تقييم أداءها.