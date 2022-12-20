بالصور.. 19 جريحا إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالجلفة

خلف حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بدائرة الادريسية ولاية الجلفة، وقع ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، 19 جريحا تم اسعافهم من قبل مصالح الحماية المدنية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية “تدخلت مصالحنا على الساعة 02سا30د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية الدويس دائرة الادريسية ولاية الجلفة، الحادث يتمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط الجلفة-بشار، خلف الحادث 19 جريح لهم إصابات مختلفة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى من طرف اسعافاتنا”.