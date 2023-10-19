بالفيديوهات.. الجزائريون يهبُون عبر 58 ولاية نصرة لغزة

شهدت الجزائر العاصمة وباقي الولايات، صباح الخميس، هبة شعبية كبيرة للمشاركة في المسيرات التضامنية مع فلسطين عامة وما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم خاصة.

وإنطلقت الخميس، عبر مختلف ربوع الوطن، بدعوة من عدة أحزاب سياسية ومنظمات، مسيرات شعبية حاشدة دعما للشعب الفلسطيني ورفضا للمجازر التي يتعرض لها من قبل الإحتلال الصهيوني.

وبالجزائر العاصمة، انطلقت الحشود المناصرة للقضية الفلسطينية والمنددة بالاعتداءات الهمجية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أهالي غزة من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء.

بدورها، شهدت باقي الولايات الجزائرية، خروج مختلف الفئات والشرائح العمرية للتعبير بصوت رجل واحد عن التضامن مع فلسطين وشجب الإجرام الصهيوني في مستشفى المعمداني وسائر المجازر المقترفة في غزة”.

كما شهدت المسيرات الشعبية التضامنية مشاركة الرئيس الأسبق اليامين زروال بولاية باتنة، نصرةً للقضية الفلسطينية.

وفي السايق ذاته، أكد مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب، الخميس، وجود اقبال ضخم منذ الساعات الأولى لمختلف شرائج المجتمع إلى نقطة انطلاق مسيرة العاصمة لنصرة فلسطين بساحة أول ماي.

وفي تصريح للإذاعية الأولى، نوّه حيداوي بما تشهده الجزائر عبر ربوع الوطن، حيث تشير الأصداء إلى حشود هائلة على مستوى الولايات الـ 58 قبل بدء مسيرات نصرة فلسطين، على نحو يجدّد ثبات موقف الشعب الجزائري، من القضية الأمّ، ويعزّز تضامنه مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ابادة وتهجير.

من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية لولاية الجزائر صورا لتوافد أولى الحشود من مختلف الفئات العمرية إلى ساحة أول ماي بسيدي أمحمد، لدعم القضية الفلسطينية والمشاركة في المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني المُبرمجة اليوم بدايةً من السّاعة الحادية عَشر 11:00 صباحاً.