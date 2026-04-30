بالفيديو.. أسطول الصمود المتجه إلى غزة يتعرّض لهجوم الصهاينة
تعرّض أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع، اليوم الخميس لهجوم الصهاينة، بالقرب من جزيرة كريت.
وأكد ناشطون ضمن الأسطول، تعرض سفنهم لهجوم واعتراض من قبل البحرية الصهيونية، صباح اليوم الخميس، أثناء الإبحار في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية، حيث استنكروا احتجاز 21 قاربا بمن فيه.
أسطول الصمود يواجه “القرصنة” الإسرائيلية في المياه الدولية
آخر التطورات الميدانية:
احتجاز 21 سفينة من قبل قوات الاحتلال في خرق للقانون الدولي.
نجاح 17 سفينة في الإفلات والوصول إلى المياه اليونانية.
إصرار كبير: سفن أخرى لا تزال تشق طريقها نحو قطاع غزة لكسر الحصار. pic.twitter.com/bT0ceFaqj3
وقال منظمون للمبادرة: “هذه قرصنة… هذا احتجاز غير قانوني لبشر في عرض البحر قرب جزيرة كريت، وهو تأكيد على أن إسرائيل تستطيع العمل بإفلات تام من العقاب، بعيدا جدا عن حدودها، ودون تحمل أي عواقب”.
مشهد يوثق لحظة هجوم بحرية الاحتلال على إحدى سفن أسطول الصمود القادم من عشرات دول العالم لكسر الحصار عن قطاع غزة. pic.twitter.com/czKTEqVpVQ
وقال داني دانون مبعوث الكيان لدى الأمم المتحدة إن الأسطول “تم إيقافه قبل الوصول إلى منطقتنا وجنودنا يتصرفون بمهنية وإصرار في التعامل مع مجموعة من المحرضين المتوهمين الساعين للفت الانتباه”، فيما أعلنت بحرية الصهاينة أن قواتها “تقوم حاليا بنقل 175 ناشطا من أكثر من 20 قاربا إلى إسرائيل”.
توثيق للجيش الاسرائيلي يقول انه من السيطرة على أسطول الصمود: قامت البحرية بتعطيل 21 سفينة خلال الليل، من بينها السفن التي قادت الأسطول. تم اعتقال نحو 180 شخصا كانوا على متنها. pic.twitter.com/ocGsDTLrVo
عربدة صهيونية في المياه الدولية.. ضد “أسطول الصمود العالمي”..
بعيدا عن سواحل فلسطين، وفي المياه الدولية تواصل قوات الاحتلال عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي” المُكوّن من 58 سفينة، ويحمل على متنه نحوا من ألف ناشط مناصر للقضية الفلسطينية.
هو ذات السيناريو الذي يتكرّر دائما،… pic.twitter.com/R4T8mpu0iq
ووفقا لموقع “والا” العبري، فإن البحرية الصهيونية “سيطرت بالفعل على بعض سفن أسطول الصمود وقد يتم سحبها إلى ميناء أسدود في البحر المتوسط”، دون ذكر عدد بعينه.
وأضاف أنه قبل بدء العملية، سيطرت قوات الجيش على أجهزة اللاسلكي في السفن، مدعيا أنها “طلبت من النشطاء تغيير مسارهم، وحذرتهم من أن متابعة الإبحار لغزة يعرّض سلامتهم للخطر”.
وأشار إلى أن قوات الجيش “وصلت بالقرب من السفن في وقت مبكر حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت إسرائيل (16.00 تغ).
وفي وقت سابق الأربعاء، تحدث أسطول الصمود الدولي، عن تعرّض معظم قواربه للتشويش، في وقت تواصل فيه الإبحار في البحر الأبيض المتوسط، شاقة طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار.
وكتب القائمون على الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لغزة، في تدوينة عبر منصة إنستغرام: “الأسطول يتعرّض لهجوم: سفينة بيانكا (إيطاليا) يتم الاقتراب منها، ومعظم القوارب تتعرّض للتشويش”.
وأضافوا في تدوينة أخرى على منصة إكس: “اقتربت من قواربنا زوارق عسكرية سريعة عرّفت نفسها بأنها إسرائيلية”، مضيفا أن تلك الزوارق وجّهت “أشعة ليزر وأسلحة هجومية نصف آلية” نحو قوارب الأسطول وأمرت المشاركين بالتوجه إلى مقدمة القوارب والركوع على أيديهم وركبهم”.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأ في وقت متأخر مساء الأربعاء، بمهاجمة سفن “أسطول الصمود الدولي”، من أجل “إيقافه هذه المرة على بعد مئات الكيلومترات من سواحل إسرائيل في منطقة كريت اليونانية”، وفقا لإذاعة الصهاينة.