بالفيديو.. أسطول الصمود المتجه إلى غزة يتعرّض لهجوم الصهاينة

تعرّض أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع، اليوم الخميس لهجوم الصهاينة، بالقرب من جزيرة كريت.

وأكد ناشطون ضمن الأسطول، تعرض سفنهم لهجوم واعتراض من قبل البحرية الصهيونية، صباح اليوم الخميس، أثناء الإبحار في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية، حيث استنكروا احتجاز 21 قاربا بمن فيه.

وقال منظمون للمبادرة: “هذه قرصنة… هذا احتجاز غير قانوني لبشر في عرض البحر قرب جزيرة كريت، وهو تأكيد على أن إسرائيل تستطيع العمل بإفلات تام من العقاب، بعيدا جدا عن حدودها، ودون تحمل أي عواقب”.

وقال داني دانون مبعوث الكيان لدى الأمم المتحدة إن الأسطول “تم إيقافه قبل الوصول إلى منطقتنا وجنودنا يتصرفون بمهنية وإصرار في التعامل مع مجموعة من المحرضين المتوهمين الساعين للفت الانتباه”، فيما أعلنت بحرية الصهاينة أن قواتها “تقوم حاليا بنقل 175 ناشطا من أكثر من 20 قاربا إلى إسرائيل”.

ووفقا لموقع “والا” العبري، فإن البحرية الصهيونية “سيطرت بالفعل على بعض سفن أسطول الصمود وقد يتم سحبها إلى ميناء أسدود في البحر المتوسط”، دون ذكر عدد بعينه.

وأضاف أنه قبل بدء العملية، سيطرت قوات الجيش على أجهزة اللاسلكي في السفن، مدعيا أنها “طلبت من النشطاء تغيير مسارهم، وحذرتهم من أن متابعة الإبحار لغزة يعرّض سلامتهم للخطر”.

وأشار إلى أن قوات الجيش “وصلت بالقرب من السفن في وقت مبكر حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت إسرائيل (16.00 تغ).

وفي وقت سابق الأربعاء، تحدث أسطول الصمود الدولي، عن تعرّض معظم قواربه للتشويش، في وقت تواصل فيه الإبحار في البحر الأبيض المتوسط، شاقة طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

وكتب القائمون على الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لغزة، في تدوينة عبر منصة إنستغرام: “الأسطول يتعرّض لهجوم: سفينة بيانكا (إيطاليا) يتم الاقتراب منها، ومعظم القوارب تتعرّض للتشويش”.

وأضافوا في تدوينة أخرى على منصة إكس: “اقتربت من قواربنا زوارق عسكرية سريعة عرّفت نفسها بأنها إسرائيلية”، مضيفا أن تلك الزوارق وجّهت “أشعة ليزر وأسلحة هجومية نصف آلية” نحو قوارب الأسطول وأمرت المشاركين بالتوجه إلى مقدمة القوارب والركوع على أيديهم وركبهم”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأ في وقت متأخر مساء الأربعاء، بمهاجمة سفن “أسطول الصمود الدولي”، من أجل “إيقافه هذه المرة على بعد مئات الكيلومترات من سواحل إسرائيل في منطقة كريت اليونانية”، وفقا لإذاعة الصهاينة.