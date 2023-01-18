بالفيديو.. أمير قطر ورئيس الإمارات في اجتماع 6 قادة عرب بأبو ظبي

اجتمع قادة 6 دول عربية في أبو ظبي يوم الأربعاء، بدعوة من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. في “لقاء تشاوري” حول التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة.

وشارك في اللقاء كلّ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر تميم بن حمد، سلطان عُمان هيثم بن طارق، ملك البحرين حمد بن عيسى، وملك الأردن عبدالله الثاني.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، يهدف هذا اللقاء إلى “ترسيخ التعاون وتعميقه بين الدول الشقيقة، في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة”.

وبحث القادة في لقائهم “العلاقات الأخوية بين دولهم، ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات. كما استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك”.

كما تطرق أطراف اللقاء إلى “أهمية تنسيق المواقف. وتعزيز العمل العربي المشترك، في التعامل مع هذه التحديات، بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة”.