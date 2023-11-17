بالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لـ “الخضر” بِالموزمبيق

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري عصر الجمعة، أوّل حصّة تدريبية لهم بِالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

وتُظهر الصّور المُدرجة مِران رجال جمال بلماضي، استعدادا لِمواجهة الموزمبيق هذا الأحد (الفيديو).