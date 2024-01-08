بالفيديو.. “أيوب عصره” يعود لتغطية حرب غزة بعد ساعات قليلة من استشهاد نجله البكر

عاد مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح الذي أطلق عليه رواد الشبكات لقب “أيوب عصره” لتغطية مجريات الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها الرابع، وذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد نجله البكر حمزة ومواراته الثرى.

وقال الدحدوح في مستهل حديثه لمذيعة الجزيرة ليلى الشيخلي: “بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل ويربط على القلوب”، قبل أن يكمل حديثه حول آخر التطورات في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبرغم الألم وعمق الجراح، وعلامات التعب والمرض إلا أن وائل الدحدوح أبى إلا أن يلملم شتات قواه ويواصل الجهاد بطريقته لإيصال صوت غزة إلى العالم.

في هذا السياق، أثنى الكثيرون على رباطة جأش الدحدوح، الذي أظهر قوة صبر تفوق الخيال، إذ احتار نشطاء أيغبطونه على اصطفاء الله له بأن منحه هاته الكرامات أم يحزنون لما أصابه من بلاء تلوى البلاء.

ويوم الأحد 7 جانفي الجاري أعلنت قناة الجزيرة عن استشهاد نجل مراسلها في غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس، خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

ونشر مكتب الجزيرة في فلسطين فيديو لوائل الدحدوح وهو يودع ابنه الشهيد بتقبيل يديه والدموع الحرى في عينيه، وفيديو آخر وهو يحتضن ابنته.

يذكر أن حمزة وائل حمدان الدحدوح من مواليد 7 جويلية 1996 في غزة، هو صحفي ومصور فلسطيني، يحمل درجة البكالوريس في الصحافة والإعلام من جامعة الأزهر في غزة.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

آخر تدوينة نشرها حمزة الدحدوح عبر حسابه على منصة إكس كانت حث والده على مواصلة الصبر، خاصة وأن الأخير تعرض لكثير من الصدمات مؤخرا، أبرزها وفاة أفراد من عائلته وإصابته بقصف صهيوني.

وتضامن مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مع وائل الدحدوح، الذي أعطى عديد الأمثلة في الثبات والصبر برغم تتالي المصائب عليه، معتبرين استشهاد ابنه البكر حمزة بمثابة طعنة جديدة في صدره، فيما أطلق عليه البعض لقب “أيوب العصر”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة لحظة إصابة حمزة داخل سيارة كانت تقله رفقة صحفي آخر، وتلقين الشهادة له من قبل المسعف، ثم استشهاده متأثرا بإصابته البالغة.