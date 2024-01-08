بالفيديو.. “أيوب عصره” يعود لتغطية حرب غزة بعد ساعات قليلة من استشهاد نجله البكر
عاد مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح الذي أطلق عليه رواد الشبكات لقب “أيوب عصره” لتغطية مجريات الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها الرابع، وذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد نجله البكر حمزة ومواراته الثرى.
وقال الدحدوح في مستهل حديثه لمذيعة الجزيرة ليلى الشيخلي: “بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل ويربط على القلوب”، قبل أن يكمل حديثه حول آخر التطورات في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وبرغم الألم وعمق الجراح، وعلامات التعب والمرض إلا أن وائل الدحدوح أبى إلا أن يلملم شتات قواه ويواصل الجهاد بطريقته لإيصال صوت غزة إلى العالم.
في صدرهِ وجعُ
الزمان نديَّا
وبقلبهِ اختزل الصمود
أبيَّا
هو #وائل_الدحدوح أهلكَ بَأْسَهُ
بأس الجبابرة العتاةِ،
عصيّا
هو واحدٌ
والموتُ ألفٌ ضدهُ
لم يثنهِ موتٌ
وكان تقيّا
إن كان يرعبهمْ بنوكَ
فقل لهم
كل الأسودِ على الطغاة بنيّا
طب أيها الدحدوح
إنك شامخٌ
جبلٌ أطلّ على الورى قُدسيّا pic.twitter.com/Z7MdusW9Qt
— هاجرالبريكي (@HajerPage) January 8, 2024
في هذا السياق، أثنى الكثيرون على رباطة جأش الدحدوح، الذي أظهر قوة صبر تفوق الخيال، إذ احتار نشطاء أيغبطونه على اصطفاء الله له بأن منحه هاته الكرامات أم يحزنون لما أصابه من بلاء تلوى البلاء.
رباطة جأش وإيمان وصبر تفوق الخيال لا أجد أدق وصفا من هذه الآية قال تعالى : ” يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة “
حفظه الله
— محمد العجمي (@MOHalajmy99) January 8, 2024
ويوم الأحد 7 جانفي الجاري أعلنت قناة الجزيرة عن استشهاد نجل مراسلها في غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس.
وقال مراسل الجزيرة إن القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس، خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.
استشهاد الصحفي حمزة نجل الزميل #وائل_الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Ofyx0q2BZH
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024
استهداف سيارة الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة الأمر الذي تسبب باستشهادهما… pic.twitter.com/raTSObJBpZ
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 7, 2024
ونشر مكتب الجزيرة في فلسطين فيديو لوائل الدحدوح وهو يودع ابنه الشهيد بتقبيل يديه والدموع الحرى في عينيه، وفيديو آخر وهو يحتضن ابنته.
الزميل وائل الدحدوح يودع نجله الشهيد الصحفي حمزة الدحدوح الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في رفح#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/fBKeRycUQW
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 7, 2024
بالفيديو .. عائلة الدحدوح تودع شهيدها حمزة وائل الدحدوح بالدموع#سرايا
https://t.co/BrOJQYT2dV pic.twitter.com/DmXlHBgYEZ
— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) January 7, 2024
يذكر أن حمزة وائل حمدان الدحدوح من مواليد 7 جويلية 1996 في غزة، هو صحفي ومصور فلسطيني، يحمل درجة البكالوريس في الصحافة والإعلام من جامعة الأزهر في غزة.
وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.
آخر تدوينة نشرها حمزة الدحدوح عبر حسابه على منصة إكس كانت حث والده على مواصلة الصبر، خاصة وأن الأخير تعرض لكثير من الصدمات مؤخرا، أبرزها وفاة أفراد من عائلته وإصابته بقصف صهيوني.
إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت•••#غزة #وائل_الدحدوح #معلش @WaelDahdouh pic.twitter.com/l1ZQMJMTd0
— Hamza Dahdouh (@hamzadah1996) January 6, 2024
وتضامن مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مع وائل الدحدوح، الذي أعطى عديد الأمثلة في الثبات والصبر برغم تتالي المصائب عليه، معتبرين استشهاد ابنه البكر حمزة بمثابة طعنة جديدة في صدره، فيما أطلق عليه البعض لقب “أيوب العصر”.
“سُلِب ابنه البكري أيضًا ..
غَصَّة أُخرى في صدر “وائل الدحدوح”، ويقينًا أنَّه مازال على عهده قائم.
لم يقولوا عنه عبثًا:
أبونا بالصبر، أبونا بالصحافة، أبونا بالفصاحة، أبونا بكل شئ”. pic.twitter.com/gOdaazx9i2
— نُسَيبة. (@_Nosayba_) January 7, 2024
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة لحظة إصابة حمزة داخل سيارة كانت تقله رفقة صحفي آخر، وتلقين الشهادة له من قبل المسعف، ثم استشهاده متأثرا بإصابته البالغة.