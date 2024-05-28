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بالفيديو.. إسبانيا تعترف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. إسبانيا تعترف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
أرشيف
بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا

في ضربة جديدة للكيان الصهيوني الغاصب أعلنت حكومة إسبانيا، الثلاثاء، رسميا الإعتراف رسميا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وقال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، في كلمة متلفزة له: “سنعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف: “لن نعترف بأي تغييرات طرأت على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية بعد عام 1967 إلا إذا اتفقت عليها جميع الأطراف”.

واعتبر سانشيز أن الاعتراف بدولة فلسطينية “قابلة للحياة ومتكاملة العناصر ومتواصلة الجغرافيا” هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع: “مستمرون في تقديم الدعم لفلسطين، وقرار الاعتراف بها غير موجه ضد أي طرف”.

ولفت إلى أن “الأولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المختطفين”، مؤكدا “أننا ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام”.

وينتظر أن تعلن اليوم أيضا كل من النرويج وإيرلندا اعترافهما بدولة فلسطين، وهي الخطوة الأوروبية التي لاقت اعتراضات وانتقادات إسرائيلية شديدة، بالإضافة إلى ترحيب فلسطيني وعربي.

ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.، حيث تغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وحتى الآن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 2014. أما تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

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