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رياضة

بالفيديو.. اتحاد العاصمة يفوز وديا على البنزرتي التونسي

عمر سلامي
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بالفيديو.. اتحاد العاصمة يفوز وديا على البنزرتي التونسي
ح.م
اتحاد العاصمة يفوز وديا على النزرتي التونسي

فاز فريق اتحاد العاصمة وديا على نادي البنزرتي بخماسية نظيفة، في إطار التربص التحضيري الذي يجريه نادي “سوسطارة” بطبرقة في تونس.
وسجل أهداف اتحاد العاصمة كل من فتوحي في د 10، ود37، وبن زازة في د17، وآيت الحاج في د56 ، ومغيلي في د93 .

وقال مساعد المدرب حاج عدلان، مباراة البنزرتي استفدنا منها كثيرا، خاصة وأن المدرب أقحم تشكيلة في الشوط الأول، وتشكيلة مغايرة في الشوط الثاني.

وأضاف مساعد المدرب أن هذه المباريات تساعدنا كثيرا على خلق الانسجام بين عناصر الفريق، خاصة وأن التشكيلة تضم أكثر من 10 لاعبين جدد.

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