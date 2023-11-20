-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في آخر ثلاثة أيام
الجزائر

بالفيديو.. الاحتلال يستهدف مقر جمعية البركة الجزائرية في غزة

الشروق أونلاين
  • 771
  • 0
بالفيديو.. الاحتلال يستهدف مقر جمعية البركة الجزائرية في غزة

استهدف قصف للاحتلال الإسرائيلي مكتب جمعية البركة الجزائرية في غزة، ضمن العدوان الصهيوني على القطاع الذي يتواصل لليوم الـ 45 على التوالي. 

ونشر رئيس مكتب جمعية البركة الجزائرية في قطاع غزة شادي جنينة، فيديو يوضح فيه ما حصل لمكتب الجمعية في غزة إثر قصف صهيوني استهدفه مباشرة في الأيام الأولى للعدوان.

وقال رئيس مكتب الجمعية بغزة أن “جمعية البركة الجزائرية تدفع ثمن دعم وإسناد أهلنا في قطاع غزة حيث تعرض مكتبنا منذ الأيام الأولى للعدوان لقصف صهيوني استهدفه مباشرة”.

مقالات ذات صلة
مركز بيانات جزائري يعني الانتقال إلى مرحلة ثانية للرقمنة

مركز بيانات جزائري يعني الانتقال إلى مرحلة ثانية للرقمنة

وزير السكن: تسليم أزيد من مليون و250 ألف وحدة سكنية في 4 سنوات

وزير السكن: تسليم أزيد من مليون و250 ألف وحدة سكنية في 4 سنوات

قوارب تنقل “الحرّاقة” إلى إسبانيا وتعود محملة بالكوكايين

قوارب تنقل “الحرّاقة” إلى إسبانيا وتعود محملة بالكوكايين

بلمهدي يجتمع مع الأئمة والمرشدات المنتدبين في فرنسا

بلمهدي يجتمع مع الأئمة والمرشدات المنتدبين في فرنسا

هاتف ذكي وفيديو وهوية بيومترية للتحقق من حياة المتقاعدين من فرنسا

هاتف ذكي وفيديو وهوية بيومترية للتحقق من حياة المتقاعدين من فرنسا

القضاء يقبل دمج عقوبات جمال ولد عباس

القضاء يقبل دمج عقوبات جمال ولد عباس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد