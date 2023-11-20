بالفيديو.. الاحتلال يستهدف مقر جمعية البركة الجزائرية في غزة

استهدف قصف للاحتلال الإسرائيلي مكتب جمعية البركة الجزائرية في غزة، ضمن العدوان الصهيوني على القطاع الذي يتواصل لليوم الـ 45 على التوالي.

ونشر رئيس مكتب جمعية البركة الجزائرية في قطاع غزة شادي جنينة، فيديو يوضح فيه ما حصل لمكتب الجمعية في غزة إثر قصف صهيوني استهدفه مباشرة في الأيام الأولى للعدوان.

وقال رئيس مكتب الجمعية بغزة أن “جمعية البركة الجزائرية تدفع ثمن دعم وإسناد أهلنا في قطاع غزة حيث تعرض مكتبنا منذ الأيام الأولى للعدوان لقصف صهيوني استهدفه مباشرة”.