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بالفيديو.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعامها الأول في الجزائر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعامها الأول في الجزائر
أرشيف
السفيرة الأمريكية إليزابيث أوبين

نشرت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث أوبين يوم الخميس، مقطع فيديو على صفحاتها الاجتماعية، تحتفي فيه بمرور أول عام على تعيينها في البلاد.

وقالت أوبين في الفيديو الذي ظهرت فيه إلى جانب زوجها:”في العام الماضي، وصلت إلى الجزائر كسفيرة للولايات المتحدة. ونحن سعيدان بوجودنا في هذا البلد”.

وأشارت السفيرة في حديثها إلى فترة عملها السابق في الجزائر، بين عامي 2011 و2014، كنائب لرئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة.

وتابعت تقول:”إنه شرف كبير أن أكون هنا من جديد. وأنا فخورة جدا بالإنجازات التي حققتها سفارة الولايات المتحدة (بالجزائر) في السنة الماضية”.

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