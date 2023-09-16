بالفيديو.. بن دبكة يتألق بهدف جميل مع الفتح السعودي

ساهم الدولي الجزائري سفيان بن دبكة في فوز ناديه الفتح على الخليج بثلاثة أهداف لهدف واحد، في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وسجل بن دبكة الهدف الثالث لناديه ب بعدما رفع الكرة فوق حارس ناديالخليج بطريقة جميلة.

⚽️- الهدف الثالث لنادي #الفتح عن طريق بن دبكة . pic.twitter.com/IOEDKS5nFc — تركي (@Fieldleague1) September 15, 2023

وحظي متوسط الميدان بإشادة كبيرة نظير المردود الذي قدمه في المباراة.

ورفع بن دبكة رصيده من الأهداف منذ التحاقه بالفتح السعودي إلى 24 هدفا.