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رياضة

بالفيديو.. بن دبكة يتألق بهدف جميل مع الفتح السعودي

عمر سلامي
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بالفيديو.. بن دبكة يتألق بهدف جميل مع الفتح السعودي
ح.م
سفيان بن دبكة

ساهم الدولي الجزائري سفيان بن دبكة في فوز ناديه الفتح على الخليج بثلاثة أهداف لهدف واحد، في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وسجل بن دبكة الهدف الثالث لناديه ب بعدما رفع الكرة فوق حارس ناديالخليج بطريقة جميلة.

وحظي متوسط الميدان بإشادة كبيرة نظير المردود الذي قدمه في المباراة.

ورفع بن دبكة رصيده من الأهداف منذ التحاقه بالفتح السعودي إلى 24 هدفا.

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