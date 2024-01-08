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بالفيديو.. تصريحات مستفزة لصحفي إسرائيلي بشأن هدم المنازل في غزة!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. تصريحات مستفزة لصحفي إسرائيلي بشأن هدم المنازل في غزة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مترجم لصحفي إسرائيلي قيل إنه يتحدث باستفزاز عن هدم المنازل في غزة.

يظهر في الفيديو الذي أثار غضبا واسعا، ما يظهر أنه حصة سياسية بالعبرية تناقش تطورات الوضع في غزة، حيث قال الصحفي وسط قهقهات الحضور، وحسب الترجمة بالإنجليزية المرافقة: “لا أستطيع النوم ليلاً إذا لم أر المنازل تُدمر في غزة… أريد أن أرى المزيد منها مدمرة… أريد ألا يكون هناك شيء يعودون إليه”.

وأعرب نشطاء عن غضبهم من هذه التصريحات التي تصنف في خانة الوحشية والدموية واللاإنسانية، لافتين إلى أن الصهاينة يتربون على حب القتل والدمار.

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