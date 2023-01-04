بالفيديو.. تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع زلة لسان رونالدو

أثارت زلة لسان كريستيانو رونالدو، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عندما قال في المؤتمر الصحفي، إنه قدم إلى جنوب إفريقيا.

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي الأول لرونالدو، مع فريقه الجديد النصر السعودي، حيث قال: “ليس من السهل الفوز بأي مباراة في الوقت الحالي لأن الفرق باتت أكثر استعدادا .. وبالنسبة لي ليست نهاية مسيرتي بالقدوم إلى جنوب إفريقيا..”.

وذكر رونالدو اسم جنوب أفريقيا بدلا من السعودية خلال عرضه لأهدافه وطموحاته بالنسبة للقدوم المملكة العربية السعودية، لكنه كان قد ذكر اسم السعودية بشكل صحيح في وقت سابق خلال المؤتمر.

وكان نادي النصر قد أقام حفلا لاستقبال رونالدو حضره آلاف المشجعين في مدرجات ملعب مرسول بارك، ورددوا الهتافات وحملوا صورا ولوحات تحمل عبارات باسم كريستيانو.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح مع فريقه الجديد.

وأضاف: “أريد أن أفوز وألعب وأستمتع، وأريد من المسؤولين في النادي أن يستمتعوا بالفوز وأرسم البسمة على وجوههم”.