بالفيديو.. تقديم تميمة “شان” الجزائر

عرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين “شان” الجزائر، الخميس تميمة البطولة.

وتتمثل تميمة كأس أم إفريقيا للمحليين، في فنك، وتحمل إسم قبطان.

كما كشفت اللجنة المنظمة لبطولة “الشان” خلال الحفل عن الموقع الرسمي لكأس إفريقيا للمحليين.

وعرف حفل تقديم تميمة “شان” الجزائر، حضور وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الذي شدّد على دور الأسرة الإعلامية في إنجاح البطولة.

وأضاف سبقاق: “المهمة الكبيرة، ستقع على عاتق الإعلام في إنجاح البطولة الإفريقية للاعبين المحليين”.