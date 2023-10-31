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بالفيديو.. جدل بشأن إعلان محمد رمضان عن تقمص دور “أبو عبيدة” قريبا!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. جدل بشأن إعلان محمد رمضان عن تقمص دور “أبو عبيدة” قريبا!

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا بإعلانه عن تقمص دور “أبو عبيدة” قريبا، ردا على قناة عبرية طالبت بمقاطعة أعماله على خلفية حثه العرب على الاتحاد دفاعا عن فلسطين.

وقال محمد رمضان في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل: “القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي الفنية لأني عملت فيديو أحث فيه العرب على الاتحاد والدفاع عن إخوتنا ونسائنا وأطفالنا ودمنا في غزة”.

وأضاف: “وأنا أرد عليهم وأقول لهم: هذا أقل واجب أقوم به تجاه إخوتي، والواجب الثاني الذي سأقوم به هو من أجلكم أنتم أيتها القناة العاشرة الإسرائيلية، سيكون اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله هو أبو عبيدة”.

وفيما أشاد نشطاء بتشبث الفنان المصري بموقفه الداعم لغزة وإصراره على  تحدي الكيان الغاصب، ارتأى آخرون أن شخصية أبو عبيدة لا تليق به وهي أكبر من أن يجسدها.

وانتقد مصريون محمد رمضان بالقول إنه يستغل الأحداث الجارية ليقوم بالدعاية لمسلسله القادم، وطلب منه آخرون عدم المتاجرة بالقضية الفلسطينية للوصول إلى الترند.

وكان الفنان قد نشر في وقت سابق فيديو عبر حسابه على إنستغرام، قدم من خلاله التعازي لأسر الشهداء في غزة، وصرخ غاضبا في وجه الحكومات العربية ومن يطالبون بترجمة المقاطع للإنجليزية.

وقال رمضان إنه تلقى عددا هائلا من رسائل المتابعين تطالبه بالتفاعل مع الظروف الراهنة في قطاع غزة، عقب أحداث “طوفان الأقصى”، حتى تصل أصوات للخارج!!

وتساءل بانفعال: “لمن يصل صوتنا؟..صوتنا يجب أن يصل لبلادنا، فلدينا جيوش وأسلحة ودبابات وطائرات ونتركها حتى تصدأ، ثم نشتري غيرها متى سنستخدم أسلحتنا؟”.

وأضاف: “الجبن وعدم الرجولة حين نقول أنه علينا كتابة رسائل باللغات الأجنبية لطلب الدفاع عن شعب عربي.. عيب أن نقول للغرب أننا نتلقى الضرب.. ماذا تفعل أنت؟.. أين جيشك؟.. قل لحكومتك تخرج السلاح للحرب”.

وحظي ظهور رمضان آنذاك باهتمام من قبل الإعلام العبري، حيث كتب محرر الشؤون العربية بهيئة البث الإسرائيلية روعي كايس منشورا على منصة “إكس” قائلا: “قام المطرب المصري الكبير محمد رمضان، بتصوير فيديو مخيف وعاطفي عقب الحرب على غزة”.

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