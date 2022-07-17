بالفيديو.. جمهور مهرجان أغادير يطرد رئيس الحكومة المغربي

فاجأ جمهور مهرجان فني في المغرب رئيس وزراء البلاد عزيز أخنوش الذي جاء لحضوره مساء السبت، برفع شعارات تطالبه بالرحيل، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في عهد حكومته.

وبعدما وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حضور أخنوش لفعاليات مهرجان تيمتار بأغادير في جنوب المغرب بالمستفز، أطلق عدد من الحاضرين هتافات ورفعوا شعار”أخنوش ارحل” في إشارة منهم للهاشتاغ الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي وعرف تفاعلا غير مسبوق من طرف مشاهير وصحافيين وشخصيات سياسية بارزة.

ونشر حوالي 200 ألف مغربي على “فيسبوك”، هاشتاغ “أخنوش ارحل”، كسلوك احتجاجي ضد الحكومة التي التزمت الصمت إزاء ارتفاع المعيشة دون اتخاذ أي تدبير يحمي القدرة الشرائية للمواطن في ظل تدهور الوضع الاجتماعي منذ جائحة كورونا.

وتصدر هاشتاغ #أخنوش_إرحل و#Dégage_Akhannouch، الترند المغربي على “فيسبوك”، بعدما انخرط في نشره الكثير من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بالإضافة إلى صحافيين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق النشطاء الهاشتاغ بصور للأثمنة المعقولة التي يجب أن يقف عندها سوق المحروقات بالمغرب، مطالبين برحيل أخنوش، بحكم دوره المزدوج كرئيس للحكومة وفي الآن نفسه كصاحب الشركة المحتكرة لاستيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها.

50 مدينة مغربية تهتز في ذكرى 20 فبراير احتجاجا على الغلاء والتهميش

وشهر فيفري 202، اهتزت 50 مدينة مغربية، في ذكرى 20 فبراير احتجاجا على الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية والتهميش.

وأثار ارتفاع المواد الغذائية والمحروقات في الآونة الأخيرة غضبا كبيرا في المغرب، حيث خرج المغاربة الأحد للاحتجاج وإحياء ذكرى تظاهرات حركة 20 فبراير.

وحمل المتظاهرون المغاربة في وقفاتهم الاحتجاجية شعارات تندد بغلاء المعيشة والتهميش على غرار “باركا من الغلا جيب الشعب راه خوا” و شعار “الشعب تعب طول اللعب” وغيرها من اللافتات التي تعبر عن درجة الاحتقان التي وصل إليها الشارع المغربي.

كما تظاهر العشرات في الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال)، بحسب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة.

كما وقعت أحداث نهب في سوق أسبوعي في إقليم القنيطرة، القريب من العاصمة الرباط، حسب ما وثقته فيديوهات نشرت على مواقع التواصل.

وتصدر هاشتاغ “أخنوش إرحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المغرب.

“أخنوش ارحل”.. حكومة صديق الملك في المغرب لم تصمد سوى 5 أشهر

يبدو أن حكومة صديق الملك في المغرب لم تصمد سوى 5 أشهر، بعد أن تصدر هاشتاغ “أخنوش ارحل” مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية.

وشارك المغاربة هاشتاغ “أخنوش ارحل” الذي لا يزال يتصدر الترند في المغرب على منصة توتير معبرين عن سخطهم من الارتفاع الكبير والمفاجئ في المواد الاستهلاكية والبنزين.

وتبع ارتفاع الاسعار مطالب شعبية بالدخول في احتجاجات واضراب بداية من 20 فيفري الجاري في رفض شعبي لرفع أسعار الوقود التي بلغت مستويات غير مسبوقة.

وقال أحد النشطاء المغاربة على منصة توتير “ماذا تتوقعون من رئيس حكومة شبعان وجيبه مليان يصاحب الاغنياء يعالج فى ارقى المستشفيات ولديه الكثيرمن الاستثمارت، بطبيعة الحال سيحافظ على هذه الامتيازات”.

أحد النشطاء المغاربة علّق على عدم اكتراث الحكومة بأحوال المغاربة قائلا: “هل يعقل لحكومة مثل هاته أن تهتمّ بالطبقة المسحوقة والمقهورة، بينما رئيسها ظهر في أحد البرامج التلفزية يحمل ساعة يدوية تلمع في يده وتقول إن ثمنها يتجاوز 15 مليون درهم. اللهم لا حسد”

وحول ما يحدث في المغرب علق الكاتب المغربي أمين بوشعيب بقوله “ليس هناك ما يفيد أن هذه الحكومة قد أبدت اهتمامات فعلية بما يجري، أو أعلنت عن وضع خطط عاجلة بهدف مواجهة التحديات اللهم إصدار بعض البلاغات والتصريحات الحكومية -كلما اقتضى الأمر ذلك- تُعبّر عن قلق الحكومة البالغ بشأن الجفاف وارتفاع الأسعار الخارجيْن عن إرادتها، بسبب تقلبات المناخ، وتقلبات الأسواق الدولية”.

عزيز أخنوش.. صديق الملك الذي قاد وفد المغرب في مؤتمر الماسونية

ويوم 12 سبتمبر 2021، كلف عاهل المغرب محمد السادس، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن حل حزبه الأول في الانتخابات النيابية، فمن يكون هذا السياسي الذي يوصف بصديق الملك وأكثر الشخصيات تأييدا للتطبيع وحقدا على الإسلام السياسي.

وتصدر حزب عزيز أخنوش (60 عاما) الانتخابات النيابية التي جرت الأربعاء 8 سبتمبر، بحصوله على 102 مقعد نيابي من بين 395.

وحزب التجمع الوطني للأحرار أسسه أحمد عصمان سنة 1978 وهو صهر الملك الحسن الثاني وزوج عمة الملك الحالي محمد السادس، وأخنوش الذي يقود الحزب معروف بعدائه للإسلاميين وللحجاب في المؤسسات الرسمية ورئيس وفد مغربي في مؤتمر الماسونية بأثينا سنة 2008.

وكان لوالد عزيز أخنوش أحمد أول الحاج أخنوش علاقات ممتازة مع الملك الحسن الثاني (1961-1999).

وأسس الأب مجموعة أكوا ووسع الابن مجاله بعد دراسة التسويق في كندا.

إمبراطور المحروقات

وينحدر أخنوش من منطقة سوس الأمازيغية، وهي المنطقة ذاتها التي ينحدر منها رئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني، وتُعرف بميول سكانها لممارسة التجارة.

ولد أخنوش في مدينة تافراوت (وسط) عام 1961، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، أكمل دراسته في جامعة شيبروك الكندية حيث حصل على ماجستير في إدارة الأعمال.

عاد إلى المغرب ليدير شركات والده ويطورها، حيث أسس مجموعة “أكوا” الاقتصادية التي تستحوذ -حسب وسائل إعلام مغربية- على حصة 40% من سوق المحروقات في البلاد، و45% من سوق غاز البوتان، و62% من سوق الغاز النفطي المسال، مما جعل الصحافة تطلق عليه لقب “إمبراطور المحروقات” و”الملياردير”.

وصنفت مجلة “فوربس” أخنوش في المركز العاشر عربياً، و1664 عالمياً، على قائمتها لأثرياء العالم لسنة 2021، بثروة تقدر بـ 1.9 مليار دولار.

وسياسياً، فالبعض يصفه بأنه صديق الملك محمد السادس، ودخل أخنوش عالم السياسة مع بداية تسعينات القرن الماضي، وانطلق فيه متدرجاً في المناصب، إذ نجح في الفوز بعضوية المجلس الجماعي لتافراوت، ثم عضوية المجلس الإقليمي لتزنيت (جنوب المغرب)، قبل أن يترأس جهة سُوسْ مَاسَّة دَرْعَة، في الفترة ما بين 2003 – 2007، وهي السنة نفسها التي عينه فيها الملك محمد السادس وزيراً للفلاحة والصيد البحري، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله بالحكومة الحالية.

الباييس الإسبانية: أخنوش بدون ذكاء وكاريزما

نقلت صحيفة الباييس الإسبانية في مقال حول أخنوش، عن عضو منظمة الشفافية المغربية غير الحكومية الناشط والاقتصادي فؤاد عبد المؤمن، إن أخنوش “لا يتمتع بكاريزما ولا ذكاء سياسي”.

أما ميزاته الأساسية فتتلخص في: “قربه من الملك وثروته”. وهذه ستكون أيضا، حسب قوله: “نقاط ضعفه العظيمة”.

وحسبها، لدى التجمع الوطني محافظ الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى محافظ الصناعة والزراعة ومصايد الأسماك.

ونقلت الصحيفة أن رجل الأعمال مر بأسوأ لحظاته في 2018، حيث انتشرت حينها حملة مجهولة على الشبكات الاجتماعية.

الحملة دعت إلى مقاطعة ثلاث علامات تجارية رائدة في السوق، مرتبطة ارتباطا وثيقا بنخبة البلاد، إحداها كانت محطات الوقود التابعة لإفريقيا غاز.

وأضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المغربية، التي تعتمد أو تنتمي مباشرة إلى إعلانات مجموعة أكوا، حاولت في البداية إخماد نار هذه الحملة. ومع ذلك، كانت المقاطعة ناجحة للغاية لمدة شهرين تقريبا.

وأفادت الصحيفة بأن العديد من قادة الأحزاب السياسية المختلفة اتهمت أخنوش بإفساد الانتخابات عن طريق الاستخدام المكثف للمال.

في الواقع، أنفق تشكيل التجمع الوطني للأحرار التابع لأخنوش ما يعادل 300 ألف دولار على صفحته في فيسبوك وحدها، في حين أن حزب العدالة والتنمية بالكاد استثمر حوالي 300 دولار.

أقرب سياسي للملك

من جهتها أشارت صحيفة “تال كال” الأسبوعية في ملف خاص عن أخنوش إلى أنه في السنوات العشر الماضية اتخذ سياسات طموحة لتطوير الثروة السمكية والزراعة، لكنه لم يحقق أهدافه.

وتقول المجلة: “بين الإنجازات والإخفاقات، فإن العمل الوزاري للمليونير بعيد كل البعد عن أن يكون نموذجيا”.

نوهت الصحيفة بأنه لا يوجد سياسي آخر في المغرب قريب من محمد السادس مثل عزيز أخنوش.

في عام 2013، استضافه الملك في قصره بالدار البيضاء، في مأدبة عشاء تتزامن مع نهاية يوم من شهر رمضان.

من ناحية أخرى، كانت الصحيفة الأكثر تميزا في انتقاد أخنوش علانية هي صحيفة “أخبار اليوم”.

لكن، نجح أخنوش في دفع المحاكم إلى فرض غرامة قدرها 40 ألف يورو في 2018 على مديرها، توفيق بوعشرين، بعد نشر مقالات عن قضايا المحسوبية المزعومة في عام 2015، والذي سجن فيما بعد.

كما سجن في عام 2020 رئيس تحرير المجلة سليمان الريسوني. وقد أسندت لكلا الصحفيين اتهامات لا يزالان يرفضانها.

مهمة التخلص من الإسلاميين

وقبل الانتخابات لخصت صحيفة “التايمز” البريطانية مشهد الانتخابات المغربية، حتى قبل اجرائها في كونه محطة عزيز أخنوش الملياردير ووزير الفلاحة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار، صديق الملك من أجل إزاحة إسلاميي حزب العدالة والتنمية، من صدارة المشهد السياسي وقيادة الحكومة رغم أن صلاحياتها كانت شكلية.

وكتبت الصحيفة مقالا عنوان: عزيز أخنوش.. رجل الملك الذي يهدف إلى طرد الإسلاميين في المغرب، وأضافت له تعليقا يقول: يصر هذا السياسي الملياردير على أن هناك مطلبًا للتغيير، لكن مشككين يعتقدون أنه لا يهم أي حزب سياسي سيصل السلطة إذا كان الملك لا يزال هو صاحب القرار.

ووفق الصحيفة، يعتقد النقاد أن تغير الحزب الحاكم لن يغير بالضرورة الأوضاع. ويشيرون إلى أنه مهما كانت نتائج الانتخابات، فسيظل الملك السلطة السياسية والأمنية والعسكرية والدينية العليا.

ويقوم الملك حسب التقرير، بتعيين مسؤولين في الدفاع ووزارة الداخلية ووزراء الخارجية وحكام الولايات. بل ويذهب البعض للقول إلى أن هزيمة الإسلاميين تعتبر ردة عن الإصلاحات التي قام به الملك في أعقاب الربيع العربي والتي منح فيها مزيدا من السلطات للبرلمان المنتخب والحكومة.

وقالت الصحيفة إن أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، هو مفضل لدى الملك. وبنى سمعته كرئيس لوزراء الزراعة على مدى 15 عاما، وأكد للصحيفة أن حكومته ستكون مختلفة عن حكومة الإسلاميين.

وتضيف الصحيفة، أنه ومنذ انتخابه رئيسا للحزب قبل خمسة أعوام، قضى أخنوش الوقت في إعادة بناء الحزب وتوسيع تأثيره في البلاد. وكان هذا وراء التوتر بينه والإسلاميين والأحزاب الأخرى التي اتهمته بإدارة بتمويل حملته الانتخابية بطريقة غير قانونية. وقال حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ثالث الأحزاب المرشحة للحصول على أصوات الناخبين، إن حزب التجمع الوطني للأحرار “أغرق المشهد السياسي بالأموال”.