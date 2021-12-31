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رياضة

بالفيديو.. جولة صباحية للاعبي “الخضر” في محيط مقر إقامتهم بالدوحة

سليم.ع
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بالفيديو.. جولة صباحية للاعبي “الخضر” في محيط مقر إقامتهم بالدوحة

قام لاعبو المنتخب الوطني صبيحة الجمعة بجولة في محيط مقر إقامتهم بالدوحة القطرية.

وبرمجت هذه الجولة من أجل كسر الروتين اليومي، للتدريبات التي انطلقت الثلاثاء الماضي، في إطار التحضر لكأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون.

وإلى جانب اللاعبين، عرفت جولة عرفت تواجد عددا من أعضاء الطاقم الفني للمنتخب، مع غياب بعض العناصر عن الجولة على غرار بن سبعيني وسليماني.

ويخوض “الخضر” أمسية الجمعة آخر حصة تدريبية تحسبا للمباراة الودية الأولى، في تربص الدوحة، والتي تجمعهم بالمنتخب الغامبي أمسية السبت، بداية من الخامسة بالتوقيت الجزائري.

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