بالفيديو.. حارس مرمى في الدوري التركي يسجل هدفا نادرا

عمر سلامي
  • 1972
  • 0
ح.م
فرحة الحارس أندرياس جيانيوتيس بالهدف

سجل حارس مرمى قاسم باشا التركي، اليوناني أندرياس جيانيوتيس، هدفا نادرا في شباك قيصري سبور.

وحقق قاسم باشا فوزا ثمينا على ضيفه قيصري سبور بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وعاش متتبعو اللقاء لحظات تاريخية، عندما تقدم حارس قاسم باشا، اليوناني أندرياس جيانيوتيس في د66 إلى خارج منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقوة، ليسجل هدفا نادرا.

وبفضل هذا الهدف خطف الحارس الأنظار، ليكون بذلك بطل المباراة، حيث بالإضافة إلى تسجيله حافظ على نظافة شباكه، من خلال تصدياته الموّفقة.

