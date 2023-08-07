بالفيديو.. حجز 18 كلغ من الذهب المغشوش بالعاصمة

تمكن الدرك الوطني، ببلدية الشراقة بالعاصمة، من حجز 18 كلغ من الذهب المغشوش، وذلك بعد اكتشاف ورشات سرية يقودها أجانب.

وحسب ما كشف عنه متحدث باسم الدرك الوطني فقد قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة وبدعم من أفراد المفرزة الخاصة للدرك بالمعالمة بمداهمة عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية.

وأوضح أن هذه الشبكات متفرقة عبر عدة بلديات يقودها أجانب بالشراكة مع جزائريين يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن معزولة.

وعليه، تم حجز كمية تقدر بـ 18 كلغ من الذهب على شكل مصوغات مصنعة ونصف مصنعة موجهة للمستهلك. يقول المتحدث ذاته.

وأفاد ذات المصدر، أنه بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، والتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي تم تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز للمعايير المعمول بها قانونيا.

وفي ذات السياق، أكد أنه تم تحرير ملفات قضائية ضد أصحاب هذه الورشات وسيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.