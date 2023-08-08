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رياضة

بالفيديو.. خدع جديدة من حارس أرجنتيني لتشتيت تركيز منفذي ركلات الترجيح

عمر سلامي
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بالفيديو.. خدع جديدة من حارس أرجنتيني لتشتيت تركيز منفذي ركلات الترجيح
ح.م
الحارس الأرجنتيني ناهويل غوميز

استخدم حارس مرمى نادي تيغريس أونال المكسيكي، الأرجنتيني ناهويل غوميز حيلا جديدة قبل ركلات الترجيح خلال مباراة فريقه أمام فانكوفر وايتكابس الكندي في دور الـ32 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد المتأهل منهما إلى ربع نهائي البطولة التي تقام بين الأندية في دوريات كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وخلال ركلات الترجيح، بدأ الحارس الأرجنتيني ناهويل غوميز محاولات لتشتيت لاعبي وايتكابس بالقيام بحركات تمثيل صامت كوميدية، لكنها لم تنجح في خداع لاعب الفريق الكندي.

وقبل التسديدة الرابعة من فانكوفر وايتكابس، استأذن الحارس من الحكم لعدة ثوان، مما أثار حيرة اللاعبين والجمهور، حيث انحنى الحارس ووضع يديه على فمه، مع ارتداء قفازيه.

وأخرج الحارس غوميز بعدها خيطا طويلا من فمه، واستمر في ذلك حتى خرج الخيط الملون كله، قبل أن يستعد في النهاية لمواجهة ركلة الترجيح.

ونجح الحارس هذه المرة في تشتيت رانكو فيسيلينوفيتش لاعب فانكوفر، حيث سدد كرة ضعيفة تجاه يسار المرمى، ولم يواجه الحارس الأرجنتيني صعوبة في التصدي لها.

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