بالفيديو.. خدع جديدة من حارس أرجنتيني لتشتيت تركيز منفذي ركلات الترجيح

استخدم حارس مرمى نادي تيغريس أونال المكسيكي، الأرجنتيني ناهويل غوميز حيلا جديدة قبل ركلات الترجيح خلال مباراة فريقه أمام فانكوفر وايتكابس الكندي في دور الـ32 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد المتأهل منهما إلى ربع نهائي البطولة التي تقام بين الأندية في دوريات كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وخلال ركلات الترجيح، بدأ الحارس الأرجنتيني ناهويل غوميز محاولات لتشتيت لاعبي وايتكابس بالقيام بحركات تمثيل صامت كوميدية، لكنها لم تنجح في خداع لاعب الفريق الكندي.

MUST WATCH: GOALKEEPER MIME

IMPRESSION IN PENALTY SHOOTOUT. 😂😂😂

Nahuel Guzmán’s Tigres 🐯 defeated the Vancouver Whitecaps in the shootout to advance in the Leagues Cup. Can’t wait until he tries this against Messi.

pic.twitter.com/xf0Owvdlf2

— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 5, 2023