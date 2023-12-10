بالفيديو.. دراوي يهدي الوداد المغربي ثلاث نقاط من ذهب

أبقى الجزائري زكرياء دراوي على حظوظ ناديه الوداد المغربي في التنافس على إحدى تأشيرتي التأهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وأهدى اللاعب السابق لشباب بلوزداد الوداد ثلاث نقاط من ذهب، بتسجيله هدف الفوز أمام نادي سيمبا التنزاني في د90+5.

🇲🇦 بهدف قاتل في الدقيقة 90+5 أمام سيمبا، زكريا دراوي يحسم الفوز الأول لـ الوداد المغربي في مجموعات #دوري_أبطال_افريقيا 2023/24 pic.twitter.com/wA1G3KRJZb — 90+ (@90PlusKora) December 9, 2023

وأنعش الوداد حظوظه في التنافس على التأهل إلى ربع النهائي، بتحقيقه أول انتصار، بمناشبة الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وارتفع رصيد الوداد إلى 3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن المتصدر أسيك ميموزا، غفي حين يتواجد جوانينغ غالاكسي في المركز الثالث بـ4 نقاط، وسيمبا في المركز الأخير بنقطتين.