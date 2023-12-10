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رياضة

بالفيديو.. دراوي يهدي الوداد المغربي ثلاث نقاط من ذهب

عمر سلامي
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بالفيديو.. دراوي يهدي الوداد المغربي ثلاث نقاط من ذهب
ح.م
زكرياء دراوي

أبقى الجزائري زكرياء دراوي على حظوظ ناديه الوداد المغربي في التنافس على إحدى تأشيرتي التأهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وأهدى اللاعب السابق لشباب بلوزداد الوداد ثلاث نقاط من ذهب، بتسجيله هدف الفوز أمام نادي سيمبا التنزاني في د90+5.

وأنعش الوداد حظوظه في التنافس على التأهل إلى ربع النهائي، بتحقيقه أول انتصار، بمناشبة الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وارتفع رصيد الوداد إلى 3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن المتصدر أسيك ميموزا، غفي حين يتواجد جوانينغ غالاكسي في المركز الثالث بـ4 نقاط، وسيمبا في المركز الأخير بنقطتين.

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