بالفيديو.. رئيس الجمهورية يحظى باستقبال رسمي من طرف نظيره التركي

جانب من مراسم الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى وصوله إلى مطار إيسنبوغا الدولي بالعاصمة أنقرة.

ووصلت طائرة رئيس الجمهورية في هذه الأثناء إلى المطار، حيث كان في استقباله الرئيس التركي في مراسم رسمية تعكس مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في بيان للرئاسة: “وصول طائرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذه الأثناء إلى مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة”. “رئيس جمهورية تركيا السيد رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة.

وسيترأس رئيس الجمهورية، مناصفةً مع أخيه رجب طيب أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى الجزائري–التركي.