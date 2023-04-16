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بالفيديو.. رجل يرمي الأموال من السيارة لسبب غريب!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. رجل يرمي الأموال من السيارة لسبب غريب!
الديلي ميل
أشخاص يجمعون المال

ألقى رجل أكواما من النقود من نافذة سيارته على أحد الطرق السريعة في ولاية أوريغون الأمريكية، حيث حظي العديد من المارة منها، في مشهد غريب.

وأخبرت عائلة كولين ديفيس مكارثي، شرطة الولاية أنه استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة لتمويل عرض الكرم الذي أقدم عليه، وتركهم مفلسين.

وقالت الشرطة أن الرقم الدقيق للأموال التي أغدقها مكارثي غير معروف حتى الآن، حسب الديلي ميل.

وأظهرت لقطات إخبارية أن بعض الأموال كانت من فئة 100 دولار، مما يشير إلى وجود إجمالي كبير.

وقال مكارثي إنه ألقى الأموال من سيارته لأنه أراد “أن يبارك الآخرين بهدايا من المال”.

وتوقف العشرات من المارة لأخذ الأموال، التي اختفت بالكامل تقريبا بعد ساعة من رميها.

وقالت الشرطة إنها حذرت مكارثي للتوقف عن إلقاء الأموال لأنه من الخطر على الناس الركض على الطريق السريع في الظلام.

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