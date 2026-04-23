بالفيديو.. سواريز يسجل هدفا جميلا في أغلى مباراة بالدوري الأمريكي

لويس سواريز

سجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدفا جميلا، وقاد ناديه إنتر ميامي للفوز على مضيفه ريال سولت لايك، بثنائية نظيفة.

وجاء الهدف الأول عن طريق دي بول بتسديدة قوية رائعة، في د82 من المباراة.

وبعد دقيقة واحدة فقط، حسم سواريز الأمور بتسجيله هدفا جميلا، بعد تبادل الكرة مع المكسيكي خيرمان بيرتيرامي ، وهو الهدف الأول للمهاجم الأوروغوياني في هذا الموسم.

وبيعت تذاكر المباراة بأسعار باهظة تجاوز متوسطها 450 دولارا لمشاهدة ميسي في أول مباراة له في سولت لايك سيتي، بمشاركته الكاملة لمدة 90 دقيقة.

ووفقا لموقع “تيك بيك”، كانت هذه المباراة  الأغلى ثمنا في موسم الدوري الأمريكي.

