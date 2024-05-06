بالفيديو.. شابة تعثر على والدتها بعد 24 ساعة من مرورها عبر قناة الشروق

عثرت شابة جزائرية على والدتها أخيرا، بعد 24 ساعة فقط من مرورها في برنامج “عشت وشفت” الذي تبثه قناة الشروق العامة.

وظهرت ياسمين رفقة زوجها أمين، وهي تحاول عبثا أن تحبس دموع الفرحة بلقاء والدتها البيولوجية بعد 24 عاما من المعاناة، وبعد رحلة بحث ذاقت خلالها الأمرين، لكنها لم تيأس، خاصة بعدما وجدت شريكا لحياتها ساندها بكل ما أوتي من حب.

وروت الشابة تفاصيل العثور على والدتها بعد ساعات قليلة من مرورها عبر برنامج “عشت وشفت” مع الإعلامي يوسف نكاع، حيث قالت إن ابنة خالتها تركت تعليقا على فيديو الحصة أعربت من خلاله عن رغبتها في التواصل معها، ليتم اللقاء بعدها في أجواء عائلية مبهجة.

وقال منشط البرنامج عبر حساب البرنامج على فيسبوك إن ياسمين وزوجها المقيمين ببلدية شرشال قدما درسا رائعا في الوفاء والشهامة والحب (بدون شروط)، بين أمين الذي تحدى المجتمع ليتزوج من ياسمين وياسمين التي عانت لسنوات طويلة في الشارع مجهولة نسب و مجهولة هوية.

وأضاف أن الغريب في القصة أن ياسمين كانت حاملا في شهرها الثاني في الحلقة الأولى وبعد أشهر طويلة عرفت أنها فقدت جنينها الذي كانت تنتظره بفارغ الصبر ليدخل البهجة إلى قلبها (اليتيم )

وتابع انه اتصل بها ليعزيها في وفاة ابنها لتفاجئه بالقول: “خويا يوسف ربي نحالي وليدي بصح عطاني حاجة اخرى حاولت أن أتخيل ما هو الشيء الذي يمكن أن يداوي قلبها”.