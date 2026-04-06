بالفيديو.. غويري يعزز رصيده التهديفي وعبدلي يشارك بديلا
انهزم نادي مارسيليا أمام نادي موناكو بهدفين لهدف واحد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.
ونجح الدولي الجزائري أمين غويري في زيارة شباك المنافس، وتقليص الفارق في د85 ، بعدما كان ناديه منهزما بثنائية نظيفة.
وشارك غويري أساسيا في المباراة، في حين دخل مواطنه حيماد عبدلي بديلا في الدقائق الأخيرة.
وتجمد رصيد نادي مارسيليا عند النقطة 49 في المركز الرابع، في ارتقى نادي موناكو إلى المركز الخامس بنفس الرصيد.
الجزائري أمين غويري يسجل هدفاً رائعاً في شباك موناكو#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/QQKlacejOU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 5, 2026