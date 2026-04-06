-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. غويري يعزز رصيده التهديفي وعبدلي يشارك بديلا

عمر سلامي
  • 200
  • 0
ح.م
أمين غويري

انهزم نادي مارسيليا أمام نادي موناكو بهدفين لهدف واحد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.

ونجح الدولي الجزائري أمين غويري في زيارة شباك المنافس، وتقليص الفارق في د85 ، بعدما كان ناديه منهزما بثنائية نظيفة.

وشارك غويري أساسيا في المباراة، في حين دخل مواطنه حيماد عبدلي بديلا في الدقائق الأخيرة.

وتجمد رصيد نادي مارسيليا عند النقطة 49 في المركز الرابع، في ارتقى نادي موناكو إلى المركز الخامس بنفس الرصيد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد