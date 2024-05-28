بالفيديو.. فرحة جنونية للجزائري زكري بعد إنجاز المهمة الصعبة

نجح المدرب الجزائري نور الدين زكري، في قيادة نادي الأخدود لضمان القباء في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقاد “زكرينيو” الأخدود للفوز على ضيفه الطائي بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، ليتتمكن كتيبة المدرب الجزائري من ضمان البقاء، بينما هبط “أبها” مع “الطائي” والحزم.

وعبّر المدرب زكري عن فرحته بتحقيق البقاء مع الأخدود بطريقة جنونية، حيث ظل يجري بسرعة كبيرة فوق أرضية الميدان.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 مقطع الموسم وصل رسميًا 🐐🐐🐐🐐 فرحة بن زكري بعد بقاء نادي الأخدود 😨

pic.twitter.com/Ee1awPzs2A — عمرو (@bt3) May 27, 2024

وتعاقد الأخدود مع زكري، الذي قبل القيام بالمهمة الصعبة، في الجولات الأخيرة من الدوري، ونجح في مهمته وأنقذ الفريق من السقوط.

وتولى المدرب الجزائري قيادة الأخدود في آخر 7 جولات، عندما كان أقل الفرق حظوظا في البقاء، وتمكن من تحقيق الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر اثنتين، لينهي الموسم في المركز 15 برصيد 33 نقطة.

وسبق لزكري وأن نجح في مهمة إنقاذ الفرق من السقوط، حيث أنقذ الفيحاء من الهبوط في موسم 2018-2019، كما ضمن أيضا البقاء مع نادي ضمك، في الموسم الموالي.