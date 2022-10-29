بالفيديو.. مدير مصنع هيونداي يوضح بشأن الأسعار وموعد انطلاق البيع

سينتج مصنع TMC لتركيب سيارات هيونداي في تيارت، 2344 سيارة لفائدة الوزارات والإدارات العمومية، على أن يُشرع في بيع المركبات للمواطنين بداية من الثلاثي الأول للعام المقبل.

وحسب ما أكده المدير العام في تصريح لقناة الشروق، ستكون سيارة “أكسنت” الموجّهة للمواطنين، متوفرة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر، وسعة 1.4 لتر، وبمحرك ديزل سعة 1.6 CRDI.

وعن أسعار المركبات التي ينتجها المصنع، قال المتحدث إنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، مؤكدا أنها ستكون “مدروسة وفي متناول الجميع”.

بالصور.. مصنع سيارات هيونداي في تيارت سينتج 70 سيارة يوميا

وفي 27 أكتوبر 2022، أشرف والي تيارت علي بوقرة على انطلاق عملية إنتاج السيارات بمصنع هيونداي TMC.

وحسب منشور لصفحة الولاية على فيسبوك، سيساهم استئناف العمل بالمصنع، في توفير 1400 منصب عمل مباشر في حدود السنة.

وسيصل إنتاج المصنع في المرحلة الأولى إلى 70 سيارة يوميا. قبل أن ينتقل لاحقا إلى إنتاج 900 سيارة يوميا، بنسبة إدماج قدرها 40 بالمئة، في السنوات الـ3 القادمة، وفق ذات المصدر.

وأكد الوالي بوقرة بالمناسبة “مرافقته ودعمه لانطلاق المصنع في أحسن الظروف، تماشيا مع توجيهات السلطات العليا للبلاد، ببعث الاستثمار ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية”.

مصنع سيارات هيونداي في تيارت ينطلق في التصنيع

يستأنف مصنع TMC لتركيب سيارات هيونداي الكورية بالمنطقة الصناعية زعرورة في تيارت، نشاطه بشكل رسمي بداية من الخميس 27 أكتوبر، حسب ما كشف عنه المدير العام للشركة في تصريح لإذاعة الجزائر.

ويأتي استئناف نشاط مصنع سيارات هيونداي في تيارت، بقرار من رئيس الجمهورية. حيث ستعطى إشارة انطلاق العمل هذا الخميس بحضور والي الولاية.

وقد تم استدعاء 158 عاملا لاستئناف العمل في مصنع تيارت كمرحلة أولى، حيث سيتمّ العمل على خطّي إنتاج. على أن يتبع ذلك في مراحل لاحقة ببعث 5 خطوط أخرى، واستدعاء أكثر من 700 عامل.

وأكد المدير العام احتفاظ المصنع باليد العاملة التي اكتسبت خبرة 3 سنوات في هذا النشاط. مشيرا إلى تلقّي العمل لتكوين من قبل المؤسسة الكورية الأم.

وسيتمّ تسويق سيارات مصنع تيارت، عن طريق الوحدة التجارية بالعاصمة. كما سيتمّ افتتاح فروع تجارية أخرى في تيارت وتيسمسيلت.

زبدي يدعو البرلمان لإقرار استيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات

وفي 25 أكتوبر 2022، دعا رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، نواب البرلمان إلى إقرار إمكانية استيراد المواطنين للسيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات، بدلا من 3 سنوات.

وقال زبدي في منشور على فيسبوك إن “رئيس الجمهورية تدخل و فصل نهائيا في ملف السيارات المستعملة والجديدة بعد جدل طويل”.

قبل أن يضيف:”الآن، على نواب البرلمان إقرار إستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات”، مبرّرا ذلك “بتقليل تكلفة الاستيراد، وتمكين أكبر عدد من المواطنين من تلبية حاجاتهم”.

خبير: دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر بداية من جانفي 2023

توقع الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن تستقبل سوق السيارات في الجزائر، أول سيارة مستوردة في إطار دفتر الشروط الجديد، بداية من جانفي المقبل.

وقال تيغرسي في تصريح للإذاعة الوطنية:”في انتظار صدور دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات من طرف الوكلاء، ينبغي التركيز والتذكير بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة الحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن”.

وأضاف:”وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن أول سيارة مستوردة ستدخل الجزائر بدءا من الفاتح من جانفي المقبل”.

“وسيتضمن دفتر شروط نشاط وكلاء السيارات بنودا صارمة، تضمن تحقيق مكاسب للخزينة العمومية، والتحكم في عملية البييع والشراء سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية”، يضيف تيغرسي.

بالفيديو.. الوزير الأول يتحدث عن دفتر شروط استيراد السيارات

وفي 15 أكتوبر 2022، أكد الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط استيراد السيارات، لتجاوز الاختلالات المسجّلة في الملف.

وقال بن عبد الرحمان في كلمته لدى عرض السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة، إن الجزائر ستخطو خطوات متسارعة، لتحقيق صناعة ميكانيكية حقيقية في البلاد.

منظمة المستهلك: ركود في أسواق السيارات والأسعار في تهاوي

تشهد أسواق السيارات المستعملة عبر مختلف الولايات حالة من الركود التام وهذا بعد القرار الذي يسمح باستيراد المركبات أقل من 3 سنوات.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشر رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي صورة لأحد أسواق السيارات بالغرب الجزائري وهي شبه فارغة.

واعتبر زبدي في منشوره أن الأسواق تشهد حالة ركود تام وكامل، بسبب التخوف من الشراء وعدم وضوح الأسعار.

وفي منشور آخر نصح زبدي المواطنين بعدم شراء سيارة في الوقت الحالي، حتى تتضح صورة السوق، معتبرا أن الأسعار في حالة تهاوي.

هذا ما سيتغير بعد قرار الاستيراد..

بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية القاضي بفتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، عبَر العديد من المختصين عن ارتياحهم للتعليمة وعن قدرتها في احداث استقرار في السوق والأسعار.

رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي وفي مداخلة له عبر قناة “الشروق نيوز” اعتبر أن هذا القرار كان ضروريا في ظل الوضعية الاقتصادية وحاجة السوق إلى سيارات خاصة مع تندي القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا الصدد توقع زبدي أن تعرف السوق الداخلية للسيارات استقرارا وكذا تراجعا في الأسعار.

من جانبه قال رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة رشيد بخشي إن “هذا القرار يعد بشرى سارة للمواطنين الجزائريين حيث سيستجيب لاحتياجاتهم في اقتناء سيارة”.

كما أوضح بخشي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أن استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لن يكون خلال أيام، وإنما يتوجب الانتظار حتى يناير 2023 لدخول قانون المالية حيز التنفيذ ومنه تحديد شروط التمويل.

وفيما يتعلق بالمصنعين الذين سيشرعون كمرحلة أولى باستيراد السيارات، أعلن رئيس البورصة للمناولة عن وجود مفاوضات في هذا الشأن، معتبرا أن الجزائر بامكانها أن تصبح في المستقبل القريب، “رائدة إقليمية في صناعة السيارات”.

السماح للشركات الأجنبية لصناعة للسيارات ببيع مركباتها في الجزائر.. ما يجب أن تعرفه

سيفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتصنيع السيارات لتسويق مركباتها في الجزائر، بالموازاة مع متابعة سيرورة لشروعها في إنجاز صناعة حقيقية في البلاد.

فحسب ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء مساء الأحد، والذي خصّص لمناقشة مشروع قانون المالية 2023، فقد وجّه الرئيس تبون تعليمة بـ:

فسح المجال للشركات الأجنبية المصنّعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر. بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات بالجزائر في أقرب الآجال.

ويرجّح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ”الشروق أونلاين”، أن تكون هذه التعليمة مندرجة في إطار مساعي الحكومة لتشجيع المصنّعين الأجانب على الاستثمار في مجال صناعة السيارات بالجزائر.

وقال بولنوار:”أتوقع أنه سيسمح لمصنّعي السيارات بتسويق مركباتهم وفق شروط معيّنة ستحدّد في وقت لاحق، في انتظار انطلاقهم في التصنيع الكامل داخل الوطن، من باب تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع”.

وعن كيفية وتفاصيل تطبيق هذه التعليمة، توقّع المتحدث أن تصدر الحكومة مزيدا من التوضيحات بهذا الشأن في الفترة المقبلة.

من جهته، أكّد وزير الصناعة أحمد زغدار مساء الأحد أن شركات كبرى لصناعة السيارات ستتمكن قريبا من النشاط في الجزائر، في مجالي التصنيع المحلّي للمركبات، أو استيرادها من مصانع خارج الوطن، لبيعها للمستهلكين الجزائريين.

وقال زغدار:”نحن في تفاوض، وستكون هناك شركات كبرى (لم يحدّدها) عن قريب في هذا المجال، مما يسمح لها بالتصنيع و الاستيراد”.

وبخصوص تاريخ دخول قرار استيراد السيارات حيّز التطبيق، فإن ذلك مرتبط بإتمام “الترتيبات التنظيمية مع وزارة المالية بشأن الإجراءات الجمركية وغيرها”، يضيف الوزير.

فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات

وفي 9 أكتوبر 2022، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، سيشترط على المواطنين الراغبين في استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، أن يستعملوا إمكاناتهم المالية الخاصة، وأن لا يتمّ اقتناء المركبات لأغراض تجارية.

إلى جانب ذلك، سيسمح للشركات الأجنبية المصنّعة للسيارات، بتسويق مركباتها في الجزائر، بالموازاة مع متابعة سيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات في البلاد.

أمّا بخصوص دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، فسيتمّ الحسم فيه قبل نهاية السنة الجارية، بعد تقديمه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، يضيف البيان.