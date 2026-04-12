بالفيديو.. “مقصية” غريبة من مهاجم الأهلي المصري

تحوّلت “مقصية” مهاجم الأهلي المصري، محمد شريف إلى مادة للسخرية، لدى الجماهير والمتابعين.

وقام المهاجم الدولي محمد شريف بلقطة غريبة، حيث حاول التسجيل بمقصية، إلا أن المحاولة انتهت بشكل غير متوقع.

وارتقى المهاجم لاستقبال عرضية من حسين الشحات، وتسديدها في الشباك، لكنها اصطدمت بوجهه مباشرة.

وتحولت اللقطة إلى مادة دسمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولها النشطاء وسط موجة من السخرية.