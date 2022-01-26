بالفيديو.. هذا ما قاله الرئيس تبون خلال لقائه بالجالية بمصر

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هامش زيارته إلى مصر، أفراد الجالية المقيمة بهذا البلد العربي، لسماع انشغالاتهم، أين أكد إنه يتابع يوميا أخبار الجزائريين المقيمين في الخارج.