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رياضة

بالفيديو.. هكذا كان رد فعل نيمار بعد خسارة مليون يورو في القمار

عمر سلامي
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بالفيديو.. هكذا كان رد فعل نيمار بعد خسارة مليون يورو في القمار
ح.م
نيمار

وثّق النجم البرازيلي نيمار خسارته لمليون يورو في لعبة “البوكر” بمقطع مرئي، قبل أن يضحك ويقول إنه سيضع المشهد على منصة “يوتيوب” الشهيرة.
وخسر نيمار، مساء الأربعاء، مليون يورو، ووثق ذلك عبر مقطع مرئي نشره عبر منصة “تويتش” قبل أن يشرع بالبكاء المزيف والصراخ، ومن ثم شغل موسيقى حزينة قبل أن يقول ضاحكاً: “سأضع المقطع على يوتيوب”.

ويتعرض نيمار للانتقادات منذ بداية العام الجاري نتيجة تفضيله القمار على حساب كرة القدم.

ويغيب النجم البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي بعدما خضع إلى عملية جراحية في الكاحل أنهت موسمه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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