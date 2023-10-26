بالفيديو.. وزيرة إماراتية تثير ضجة بتصريحاتها ضد المقاومة ودعمها للاحتلال!

أثارت وزيرة إماراتية ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتصريحاتها ضد المقاومة ودعمها للاحتلال، ما دفع حركة حماس للتعليق.

واستنكرت حركة حماس، الموقف الإماراتي الرسمي تجاه عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، واصفة إياه بـ”المعادي للمقاومة”.

وقال عضو قيادة حماس في الخارج الدكتور سامي أبو زهري: “المواقف الإماراتية الرسمية المعادية للمقاومة والداعمة للاحتلال تمثل انسلاخاً من العروبة واصطفافاً مع الصهيونية”.

وأضاف: وعلى هؤلاء أن يشعروا بالعار وهم يدعمون من يقتل أطفالنا.

وقال نشطاء إن تصريحات الوزيرة الإماراتية مخزية ولا تعكس واقع الشعوب العربية المساندة للمقاومة ضد همجية الكيان الصهيوني.

وعبر البعض عن إحباطهم من موقف الإمارات المدين للضحية والداعم للجلاد، وهو ما لم تتجرأ على فعله أي دولة عربية وإسلامية من قبل، لافتين أن الهاشمي أصبت ناطقة باسم جيش الاحتلال!

وهاجمت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، حركة حماس، واصفة هجماتها يوم السابع من الشهر الجاري ضد مواقع لجيش الاحتلال بـ”البربرية والشنيعة”، مشددة على أن الإمارات تدينها بشدة.

وهذا الموقف الذي تتبناه الإمارات ضد المقاومة الفلسطينية في غزة يتسق بشكل كبير مع الخطاب الإسرائيلي، الذي تناول مرارا هذا الوصف لوصم المقاومة، ضمن محاولات تجريم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

على صعيد متصل، طالبت الهاشمي في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الإمارات، باعتماد قرار لوقف إطلاق نار فوري في غزة، مؤكدة ضرورة العمل على التوصل لحل دائم وشامل للنزاع بين فلسطين و”إسرائيل”.

وقالت إن “مجلس الأمن تأخر وقت حرب 1967 في اعتماد قرار لوقف الحرب، ما ساهم في انطلاق أطول احتلال عسكري مستمر إلى يومنا هذا، ولا يجب أن نكرر ذلك”.

وأضافت: “أكدنا منذ بداية الأزمة أن إسرائيل مطالبة بعدم استهداف المدنيين”، معتبرة أن الإنسانية تواجه اختبارا مفصليا.

وقالت ريم الهاشمي إن “هجمات السابع من أكتوبر الجاري شنيعة، ولا بد من إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس”.

وأضافت أن “هجمات حماس لا تبرر سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل”، معربة عن رفض دولة الإمارات القاطع لأوامر إسرائيل بإجلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها.

وقالت: “نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن تهجير الشعب الفلسطيني يهدد بنكبة جديدة”.

وأضافت: “يجب ألا ننظر لهذه الحرب بمعزل عن الوضع القائم في فلسطين منذ قرابة 6 عقود”.

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد زيادة عدد القتلى في الضفة، والإعلان عن إنشاء وحدات استيطانية جديدة، وتهديدات بالضم، واعتداءات مستمرة على مدن وقرى فلسطينية.