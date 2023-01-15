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بالفيديو.. 40 قتيلا على الأقل في تحطم طائرة بنيبال

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. 40 قتيلا على الأقل في تحطم طائرة بنيبال
ح.م
صورة لحطام الطائرة

لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم، الأحد، في حادث تحطم طائرة في نيبال، وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الأخيرة للطائرة قبل سقوطها.

وأعلنت السلطات النيبالية في وقت سابق الأحد سقوط طائرة على متنها 72 شخصا في منطقة كاسكي بمقاطعة بوخارا وسط نيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في آسيا.

وأفادت سلطة الطيران في نيبال بانتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة، في حين أكد مسؤول آخر مقتل 29 راكبا ووجود عدد من الناجين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وقال متحدث باسم سلطة الطيران المدني في نيبال: “عمليات الإنقاذ مستمرة… كانت الأجواء صافية”.

وقال سودارشان بارتاولا، المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية “ييتي”، إن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز (إيه.تي.آر 72) وكانت تقل 72 شخصا من بينهم رضيعان و4 من أفراد الطاقم و10 أجانب.

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