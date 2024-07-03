-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بايدن يشيد بـ”الدور الحاسم لريادة الجزائر الإقليمية في حلّ أشدّ مشاكل العالم إلحاحًا”

الشروق أونلاين
  • 315
  • 0
بايدن يشيد بـ”الدور الحاسم لريادة الجزائر الإقليمية في حلّ أشدّ مشاكل العالم إلحاحًا”
أرشيف
جو بايدن

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي جوزيف بايدن، بمناسبة الذكرى 62 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقال بايدن في تهنئته إن ”الشراكة طويلة الأمد القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة تكتسي اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع يقول:”سويا، ننسّق جهودنا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة،  وإنهاء الصراعات في السودان، وتعزيز الأمن والحوكمة في جميع أنحاء منطقة الساحل”.

مضيفا:”علاقاتنا الاقتصادية والتجارية تستمر هي الاخرى في التطور”. قبل أن يشير إلى ”الدور الحاسم الذي لعبته الريادة الإقليمية للجزائر في حلّ أشد المشاكل إلحاحا في العالم”.

كما عبّر الرئيس الأمريكي عن تطلّعه إلى ”تعميق العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، لا سيما عن طريق التبادلات في مجالي التعليم والتجارة”.

مقالات ذات صلة
مدارس تستعين بـ”الأنشطة الإبداعية” لمرافقة التلاميذ صيفا

مدارس تستعين بـ”الأنشطة الإبداعية” لمرافقة التلاميذ صيفا

تنبيه: موجة حر شديدة ورياح قوية عبر هذه الولايات

تنبيه: موجة حر شديدة ورياح قوية عبر هذه الولايات

تاقجوت يهدد بحل جميع الفدراليات والاتحادات الولائية

تاقجوت يهدد بحل جميع الفدراليات والاتحادات الولائية

النظارات الشمسية.. إكسسوار ضروري في فصل الصيف!

النظارات الشمسية.. إكسسوار ضروري في فصل الصيف!

توسعة الطريق السريع الشرقي الرابط بين المطار ومدينة الجزائر

توسعة الطريق السريع الشرقي الرابط بين المطار ومدينة الجزائر

القبض على 5 إرهابيين في برج باجي مختار وتمنراست

القبض على 5 إرهابيين في برج باجي مختار وتمنراست

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد