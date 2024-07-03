بايدن يشيد بـ”الدور الحاسم لريادة الجزائر الإقليمية في حلّ أشدّ مشاكل العالم إلحاحًا”

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي جوزيف بايدن، بمناسبة الذكرى 62 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقال بايدن في تهنئته إن ”الشراكة طويلة الأمد القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة تكتسي اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع يقول:”سويا، ننسّق جهودنا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الصراعات في السودان، وتعزيز الأمن والحوكمة في جميع أنحاء منطقة الساحل”.

مضيفا:”علاقاتنا الاقتصادية والتجارية تستمر هي الاخرى في التطور”. قبل أن يشير إلى ”الدور الحاسم الذي لعبته الريادة الإقليمية للجزائر في حلّ أشد المشاكل إلحاحا في العالم”.

كما عبّر الرئيس الأمريكي عن تطلّعه إلى ”تعميق العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، لا سيما عن طريق التبادلات في مجالي التعليم والتجارة”.