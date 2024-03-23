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رياضة

بداية بيتكوفيتش أحسن من خاليلوزيتش وبلماضي

ق.ر
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بداية بيتكوفيتش أحسن من خاليلوزيتش وبلماضي

تشير الأرقام بأن بداية السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مع “المحاربين” أفضل من التي حققها المدربان السابقان للخضر وحيد خاليلوزيتش وجمال بلماضي، حيث فاز السويسري في أول مباراة له مع الخضر أمام المنتخب البوليفي، في حين أن وحيد خاليلوزيتش الذي درب الخضر بين عامي 2011 و2014، قد تعادل في مباراته الأولى أمام تانزانيا بهدف لمثله في شهر سبتمبر 2011، وذلك في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، ليحقق بعدها مشوارًا مميزًا مع “الخضر” الذين قادهم للدور الثاني في كأس العالم 2014.

أما المدرب جمال بلماضي فقد تعادل في مباراته الأولى في ميدان منتخب غامبيا بهدف لمثله، في شهر سبتمبر 2018، وذلك في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، ليقود بعدها المحاربين لتحقيق نتائج كبيرة، ويتمكن من التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، ومن ثم سلسلة لا هزيمة تاريخية وصلت إلى 35 مباراة متتالية.

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