بداية قوية لِبلجيكا في بطولة أمم أوروبا

استهلّ منتخب بلجيكا مساء السبت مشواره في بطولة أمم أوروبا بِقوّة، بعد فوزه بِثلاثية نظيفة على المنافس الروسي.

ولُعبت هذه المباراة بِروسيا، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. تحت إدارة تحكيم من إسبانيا.

وسجّل ثلاثية بلجيكا كلّ من: المهاجم روميلو لوكاكو في الدقيقتَين الـ 10 والـ 88، والمدافع توماس مونيي في الدقيقة الـ 34.

وأكّد منتخب بلجيكا بِهذا الانتصار السّاحق، أنه يستحق تصدّره للائحة ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وضمن الفوج الثاني ذاته، فازت فنلندا بِهدف لِصفر على المضيف الدانماركي، من تسجيل يوال بوهيانبالو في الدقيقة الـ 60.

وفي المجموعة الأولى، تعادلت سويسرا بِنتيجة (1-1) امام بلاد الغال، في مباراة لُعبت بِمدينة باكو عاصمة أذريجان.

وبادر منتخب سويسرا إلى التسجيل في الدقيقة الـ 49، عن طريق بريل إمبولو. وعادلت بلاد الغال النتيجة في الدقيقة الـ 74، بِواسطة لاعب الخط الأمامي كيفر مور.

وعن الفوج الأوّل ذاته، كانت إيطاليا قد فازت بِميدانها (3-0) على تركيا، مساء الجمعة.

وتُجرى بطولة أمم أوروبا بـ 12 بلدا، بعدما كان التنظيم أحاديا أو ثنائيا. وهو إجراء لا علاقة له بِجائحة “كورونا”، لِأن هذه الصيغة “الإستثنائية” رُسّمت عام 2012 زمن الفرنسي ميشال بلاتيني، حينما كان يرأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويُقام “الأورو” بِنمط 6 مجموعات تضمّ كلّ واحدة 4 منتخبات مناصفة. ويتأهّل بعدها رائد ووصيف كلّ فوج إلى الدور ثمن النهائي، فضلا عن 4 منتخبات تحوز أحسن رتبة ثالثة.

وتُلعب هذا الأحد ثلاث مقابلات، وهي: إنجلترا مع كرواتيا في الفوج الرابع، والنمسا مع مقدونيا الشمالية وأيضا هولندا مع أوكرانيا في المجموعة الثالثة. على الساعة الثانية بعد الظهر والخامسة مساءً والثامنة ليلا بِالتوقيت الجزائري، على التوالي.