بداية من 99 أورو.. الجوية الجزائرية تطلق أسعارا ترويجية لعدّة رحلات دولية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء، إطلاق أسعار ترويجية لرحلاتها من عدّة وجهات دولية نحو الجزائر.

ويخصّ هذا العرض، التذاكر المقتناة في الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر 2022، للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.

أسعار رحلات الشبكة الدولية:

بروكسل-الجزائر ابتداء من 150 يورو،

جـنيف-الجزائر ابتداء من 148 CHF،

فرانكفورت-الجزائر ابتداء من 150 يورو،

روما-الجزائر ابتداء من 157 يورو،

ميلان-الجزائر ابتداء من 151 يورو،

لـندن-الجزائر ابتداء من 135 GBP،

تـونس-الجزائر ابتداء من 239 TND،

موسكو-الجزائر ابتداء من 186 يورو.

أسعار الرحلات من فرنسا:

مارسيليا-الشلف ابتداء من 99 يورو،

بوردو-وهران ابتداء من 99 يورو،

تولوز-الجزائر العاصمة من 99 يورو،

مونوبوليه-وهران من 99 يورو،

ليون-بسكرة ابتداء من 109 يورو،

نيس-قسنطينة ابتداء من 109 يورو،

باريس شارل ديغول -الوادي ابتداء من 129 يورو،

باريس أورلي-بسكرة ابتداء من 129 يورو،

ميتز-الجزائر ابتداء من 129 يورو.

أجهزة “جديدة” للدفع الإلكتروني في وكالات الجوية الجزائرية

وفي 27 أكتوبر 2022، وقعت الخطوط الجوية الجزائرية، بروتوكول اتفاق مع البنك الوطني الجزائري، من أجل رقمنة وتوسيع آليات الدفع الإلكتروني للشركة.

وحسب بيان للجوية الجزائرية، يهدف هذا الاتفاق إلى “تجهيز الوكالة التجارية التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وسط بأجهزة دفع إلكتروني من الجيل الجديد”.

ويتوقع أن تعمّم نفس العملية لخدمة زبائن الجوية الجزائرية عبر وكالاتها في كامل التراب الوطني، “في إطار مساعي السلطات العمومية إلى تطوير وعصرنة المعاملات التجارية”.

الجوية الجزائرية تعود إلى مطار هيثرو في لندن

وفي 23 أكتوبر 2022، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان، عن إستئناف رحلاتها من ونحو مطار هيثرو في لندن ببريطانيا، بداية من 7 نوفمبر المقبل.

وستتّجه طائرات الجوية الجزائرية نحو المحطة رقم 4 على مستوى المطار اللندني، طيلة موسم الخريف والشتاء، وبمعدل 5 رحلات أسبوعياً.

الجوية الجزائرية: تذبذب في مواعيد الرحلات من وإلى فرنسا

وفي 15 سبتمبر 2022، أوضحت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان، أن إضراب التقنيين الجويّين في فرنسا، سيتسبّب في تذبذب مواعيد رحلاتها من وإلى المطارات الفرنسية المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر.

وأكد الشركة أنها ستتخذ تدابير استثنائية لضمان تشغيل نصف رحلاتها المبرمجة في الفترة المذكورة، على أن تنشر تفاصيل أخرى حول مواعيد الرحلات في وقت لاحق.

وللراغبين في تأجيل مواعيد رحلاتهم، قالت الجوية الجزائرية في بيانها إن ذلك سيكون ممكنا من دون رسوم إضافية، إلى غاية تاريخ 25 سبتمبر الجاري.

الجوية الجزائرية تنشر برنامج رحلاتها الإضافية نحو فرنسا وتونس وبريطانيا

وفي 8 سبتمبر 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان، عن مواعيد الرحلات الجوية الإضافية نحو فرنسا وتونس وبريطانيا.

ويتضمن البرنامج الإضافي رحلات نحو مطارات ليون، ليل، وماتز في فرنسا. وأخرى نحو مطار تونس، إلى جانب تحويل الرحلات المبرمجة نحو مطار هيثرو في لندن إلى مطار ستانستد.