-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
أشار إلى 11 مليون جزائري أخذ الجرعة الأولى

بركاني: الوضعية الوبائية مستقرة إلا أن الموجة الرابعة قادمة

ف.ع
  • 442
  • 0
بركاني: الوضعية الوبائية مستقرة إلا أن الموجة الرابعة قادمة

قال الدكتور، بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء بالجزائر، الجمعة، إن الوضعية الوبائية الحالية في الجزائر مستقرة وليست في خطورة والأرقام ترتفع لكن بشكل قليل.

وأكد الدكتور بقاط في تصريح لإذاعة سطيف، إنه مع دخول فصل الشتاء الذي يعرف انتشارا للأمراض الفيروسية، نترقب ارتفاع عدد الحالات الإيجابية مستقبلا.

وأضاف المتحدث، و”بالحديث عن الموجة الرابعة أصبح شبه مؤكد، حيث نعمل حاليا على مواجهتها لتكون أقل تأثير وخطورة ونحن نستعد لها”، مفيدا بقوله، “لا أظن أن الموجة القادمة ستكون أكثر خطورة من سابقاتها، لأننا تعودنا على الوباء ونعرف كيف نتعامل معه، أضف إلى ذلك يوجد 11 مليون جزائري أخذ الجرعة الأولى“.

وكشف الدكتور، أن الأرقام المسجلة حاليا يوميا تخص تحاليل الـ PCR وقد لا تعكس بالتحديد العدد الحقيقي لعدد المصابين، هناك أشخاص مصابون وغير مسجلين لدى المصالح الصحية.

وأكد بقاط بركاني، أن الجرعة الثالثة أكثر من ضرورية للفئات الهشة والمرضى المزمنين بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى.

فاللقاح اليوم في بلادنا موجود وبكميات كبيرة، واللقاح الجزائري ممتاز وفعال ولا يجب أن نستمع للإشاعات.

وأفاد الدكتور، أنه حاليا لم نسجل أي أعراض جديدة للكوفيد مقارنة بالموجات السابقة، ولم نسجل أي متحور جديد، مازال بيننا متحور دلتا المنتشر ونعرف جيدا كيف نتعامل معه.

وأشار ذات المتحدث، أن هذا المتحور يطلب كثيرا كميات كبيرة من الأكسجين لذلك الوصاية تقوم حاليا بإجراءات سريعة لمواجهتها.

وختم بركاني، أن علميا وفي العالم يقال إن الفيروس يعيش الأشهر الأخيرة له بفضل اللقاح والوصول إلى المناعة الجماعية.

لذلك علينا التوجه بسرعة وبجماعات في هذا الوقت الجيد للتلقيح، حماية من أي موجة قادمة.

مقالات ذات صلة
الدرك الوطني: تفكيك خلية إرهابية لتنظيم رشاد تضم 21 شخصا

الدرك الوطني: تفكيك خلية إرهابية لتنظيم رشاد تضم 21 شخصا

مؤتمر باريس: الجزائر تدعو إلى انتخابات ليبية دون إملاءات خارجية

مؤتمر باريس: الجزائر تدعو إلى انتخابات ليبية دون إملاءات خارجية

إصدار سلسلة أمجاد الجزائر ودليل متحف المجاهدين بطريقة “البراي”

إصدار سلسلة أمجاد الجزائر ودليل متحف المجاهدين بطريقة “البراي”

حصيلة كورونا بالجزائر: 124 إصابة جديدة و6 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر: 124 إصابة جديدة و6 وفيات

التقلبات الجوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر 3 ولايات

التقلبات الجوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر 3 ولايات

ضرورة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية والكوفيد معا لتعزيز الحماية

ضرورة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية والكوفيد معا لتعزيز الحماية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد