بركاني: الوضعية الوبائية مستقرة إلا أن الموجة الرابعة قادمة

أشار إلى 11 مليون جزائري أخذ الجرعة الأولى

قال الدكتور، بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء بالجزائر، الجمعة، إن الوضعية الوبائية الحالية في الجزائر مستقرة وليست في خطورة والأرقام ترتفع لكن بشكل قليل.

وأكد الدكتور بقاط في تصريح لإذاعة سطيف، إنه مع دخول فصل الشتاء الذي يعرف انتشارا للأمراض الفيروسية، نترقب ارتفاع عدد الحالات الإيجابية مستقبلا.

وأضاف المتحدث، و”بالحديث عن الموجة الرابعة أصبح شبه مؤكد، حيث نعمل حاليا على مواجهتها لتكون أقل تأثير وخطورة ونحن نستعد لها”، مفيدا بقوله، “لا أظن أن الموجة القادمة ستكون أكثر خطورة من سابقاتها، لأننا تعودنا على الوباء ونعرف كيف نتعامل معه، أضف إلى ذلك يوجد 11 مليون جزائري أخذ الجرعة الأولى“.

وكشف الدكتور، أن الأرقام المسجلة حاليا يوميا تخص تحاليل الـ PCR وقد لا تعكس بالتحديد العدد الحقيقي لعدد المصابين، هناك أشخاص مصابون وغير مسجلين لدى المصالح الصحية.

وأكد بقاط بركاني، أن الجرعة الثالثة أكثر من ضرورية للفئات الهشة والمرضى المزمنين بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى.

فاللقاح اليوم في بلادنا موجود وبكميات كبيرة، واللقاح الجزائري ممتاز وفعال ولا يجب أن نستمع للإشاعات.

وأفاد الدكتور، أنه حاليا لم نسجل أي أعراض جديدة للكوفيد مقارنة بالموجات السابقة، ولم نسجل أي متحور جديد، مازال بيننا متحور دلتا المنتشر ونعرف جيدا كيف نتعامل معه.

وأشار ذات المتحدث، أن هذا المتحور يطلب كثيرا كميات كبيرة من الأكسجين لذلك الوصاية تقوم حاليا بإجراءات سريعة لمواجهتها.

وختم بركاني، أن علميا وفي العالم يقال إن الفيروس يعيش الأشهر الأخيرة له بفضل اللقاح والوصول إلى المناعة الجماعية.

لذلك علينا التوجه بسرعة وبجماعات في هذا الوقت الجيد للتلقيح، حماية من أي موجة قادمة.