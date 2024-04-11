برلين تدعو طهران لضبط النفس.. هكذا ردّ وزير الخارجية الإيراني

في اتصال هاتفي حول عدوان الاحتلال على قنصلية بلاده في دمشق

اتصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الخميس، بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد الله يان. ودعته إلى ضبط النفس، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مقر قنصلية بلاده في دمشق.

وزير الخارجية الإيراني ردّ، حسب ما نقلته وكالة “إرنا”، بالقول إن “الدفاع المشروع بهدف معاقبة المعتدي، أصبح ضرورة لا بدّ منها”.

وجاء في حديث عبد الله يان إن “الكيان الاسرائيلي اخترق مبادئ القانون الدولي، وانتهك حصانة الأشخاص والمواقع الدبلوماسية بالكامل”.