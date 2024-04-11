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في اتصال هاتفي حول عدوان الاحتلال على قنصلية بلاده في دمشق

برلين تدعو طهران لضبط النفس.. هكذا ردّ وزير الخارجية الإيراني

الشروق أونلاين
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برلين تدعو طهران لضبط النفس.. هكذا ردّ وزير الخارجية الإيراني
أرشيف
وزير الخارجية الإيراني ونظيرته الألمانية

اتصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الخميس، بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد الله يان. ودعته إلى ضبط النفس، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مقر قنصلية بلاده في دمشق.

وزير الخارجية الإيراني ردّ، حسب ما نقلته وكالة “إرنا”، بالقول إن “الدفاع المشروع بهدف معاقبة المعتدي، أصبح ضرورة لا بدّ منها”.

وجاء في حديث عبد الله يان إن “الكيان الاسرائيلي اخترق مبادئ القانون الدولي، وانتهك حصانة الأشخاص والمواقع الدبلوماسية بالكامل”.

وذكّر الوزير الإيراني نظيرته الألمانية بأن “الغارات الجوية التي شنّها الكيان الصهيوني، أسفرت عن استشهاد 7 من المستشارين العسكريين الرسميين لإيران”.

من جهتها، قدّمت بيربوك تهاني عيد الفطر لنظيرها الإيراني، وقالت إن “العيد يحمل رسالة السلام”، وفق ما أورده المصدر ذاته.

وأضافت بيربوك:”في هكذا ظروف حافلة بالتصعيد، فإن ألمانيا تدعو إيران لضبط النفس”. مؤكدة أن بلادها تعتبر أن “الأماكن الدبلوماسية تحظى بالحصانة التامة”.

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