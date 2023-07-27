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برنامج اليوم الأول من البطولة العربية للأندية

عمر سلامي
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برنامج اليوم الأول من البطولة العربية للأندية
أرشيف
شعار كأس الملك سلمان للأندية

يحمل برنامج اليوم الأول من البطولة العربية للأندية، كأس الملك سلمان، التي تنطلق الخميس، عدة مباريات مثيرة.

ويواجه السد القطري على الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، نادي الوداد البيضاوي المغربي، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وعلى الساعة الرابعة عصرا، يلاقي النادي الصفاقسي التونسي، فريق الشرطة العراقي، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

أما المواجهة الثالثة، فتجمع بين أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي، وهي المباراة التي تنطلق على الساعة السادسة بالتوقيت الجزائري، وتدخل في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

ويختتم اليوم الأول من البطولة، بمباراة تنطلق على الثامنة ليلا وتجمع بين الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

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