-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية عبر 20 ولاية
الجزائر

برنامج عدل.. تعليمات لتسليم السكنات قبل نهاية 2021

الشروق أونلاين
  • 380
  • 0
برنامج عدل.. تعليمات لتسليم السكنات قبل نهاية 2021

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة لاحترام جميع الالتزامات المسطرة والخاصة بتسليم سكنات عدل خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.

وتطرق بلعريبي، الأربعاء، خلال إشرافه على ترأس اجتماع تقييمي ضمّ الإطارات المركزية للوزارة لمشاريع برنامج البيع بالإيجار “عدل” على مستوى ولايات الجزائر شرق، الجزائر غرب، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف، ورقلة وتيارت.

وجاء في منشور للوزراة على صفحتها الرسمية أن الوزير استمع لعرض مفصل حول مشاريع البيع بالإيجار “عدل” على مستوى الولايات المذكورة، وأسدى تعليمات صارمة تقضي بضرورة احترام جميع الالتزامات المسطرة سلفا والخاصة بتسليم السكنات خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 31 أوت 2021

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 31 أوت 2021

فتح الخط البحري بين الغزوات ومليلية الإسبانية مؤجل

فتح الخط البحري بين الغزوات ومليلية الإسبانية مؤجل

شحنة جديدة من لقاح سينوفاك تصل إلى الجزائر

شحنة جديدة من لقاح سينوفاك تصل إلى الجزائر

أخبار الجزائر ليوم الاثنين 30 أوت 2021

أخبار الجزائر ليوم الاثنين 30 أوت 2021

حملة التلقيح: وزارة الصحة تطلق تحدي الـ”Big Day”

حملة التلقيح: وزارة الصحة تطلق تحدي الـ”Big Day”

توصيل الطّرود بالطاكسي.. خدمات سريعة أم احتيال؟

توصيل الطّرود بالطاكسي.. خدمات سريعة أم احتيال؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد