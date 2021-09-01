برنامج عدل.. تعليمات لتسليم السكنات قبل نهاية 2021

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة لاحترام جميع الالتزامات المسطرة والخاصة بتسليم سكنات عدل خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.

وتطرق بلعريبي، الأربعاء، خلال إشرافه على ترأس اجتماع تقييمي ضمّ الإطارات المركزية للوزارة لمشاريع برنامج البيع بالإيجار “عدل” على مستوى ولايات الجزائر شرق، الجزائر غرب، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف، ورقلة وتيارت.

وجاء في منشور للوزراة على صفحتها الرسمية أن الوزير استمع لعرض مفصل حول مشاريع البيع بالإيجار “عدل” على مستوى الولايات المذكورة، وأسدى تعليمات صارمة تقضي بضرورة احترام جميع الالتزامات المسطرة سلفا والخاصة بتسليم السكنات خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.