برونزية عالمية لتريكي في الوثب الثلاثي ببولندا

توج الجزائري ياسر محمد طاهر تريكي، بالميدالية البرونزية في اختصاص الوثب الثلاثي خلال بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة, الجارية حاليا بمدينة تورون البولندية.

وحقق تريكي قفزة قدرها 17.30 مترا, خلف بطل العالم الإيطالي أندي دياز هيرنانديز (17.47 م) و الجمايكي جوردان سكوت (17.33 م).

وتشارك البعثة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة بأربعة رياضيين، هم ياسر تريكي في الوثب الثلاثي، وسليمان مولا ومحمد علي قواند في سباق 800 متر، ويونس عياشي في القفز العالي.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، تأهل الجزائري سليمان مولا إلى الدور نصف النهائي لسباق 800 متر، بعدما حقق أحد أفضل ستة أزمنة مؤهلة عن طريق الاستدراك بتوقيت قدره 1د و 46ثا و 13ج.

واحتل مولا المركز الثالث في السلسلة الثالثة من التصفيات التي فاز بها البلجيكي إليوت كريستان (1د و45ثا و51ج), متقدما على الإسباني محمد عطاوي (1د و45ثا و84ج).

وسيخوض مولا نصف النهائي، المقرر اليوم السبت (سا 15ر13 بتوقيت الجزائر)، ضمن السلسلة الثانية.