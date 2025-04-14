“بريدي موب” غير متوفر مؤقتا على متجر “غوغل بلاي”

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر يوم الإثنين في بيان، أن تطبيقيها “بريدي موب” و”ECCP”، غير متوفرين بشكل مؤقت على متجر “غوغل بلاي”. وأرجعت ذلك لأسباب تقنية خارجة عن نطاقها.

“وفي هذا الصدد، نود أن نُطمئن كافة مستعملي خدماتنا الرقمية أن فرقنا التقنية تعمل على قدم وساق، وبوتيرة متسارعة. من أجل إعادة توفير التطبيقين في أقرب الآجال”، يقول البيان.

ودعت بريد الجزائر زبائنها إلى “توخي الحذر، وعدم تحميل أي تطبيقات غير رسمية”. تفاديًا لأي خطر محتمل على أمن بياناتهم الشخصية والمالية.

قبل أن تنشر رابطا لتحميل التطبيق عبر الموقع الرسمي لـ بريد الجزائر بشكل مباشر. في انتظار إعادة توفيره على “غوغل بلاي”.