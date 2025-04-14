-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

“بريدي موب” غير متوفر مؤقتا على متجر “غوغل بلاي”

الشروق أونلاين
  • 267
  • 0
“بريدي موب” غير متوفر مؤقتا على متجر “غوغل بلاي”
أرشيف
تعبيرية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر يوم الإثنين في بيان، أن تطبيقيها “بريدي موب” و”ECCP”، غير متوفرين بشكل مؤقت على متجر “غوغل بلاي”. وأرجعت ذلك لأسباب تقنية خارجة عن نطاقها.

“وفي هذا الصدد، نود أن نُطمئن كافة مستعملي خدماتنا الرقمية أن فرقنا التقنية تعمل على قدم وساق، وبوتيرة متسارعة. من أجل إعادة توفير التطبيقين في أقرب الآجال”، يقول البيان.

ودعت بريد الجزائر زبائنها إلى “توخي الحذر، وعدم تحميل أي تطبيقات غير رسمية”. تفاديًا لأي خطر محتمل على أمن بياناتهم الشخصية والمالية.

قبل أن تنشر رابطا لتحميل التطبيق عبر الموقع الرسمي لـ بريد الجزائر بشكل مباشر. في انتظار إعادة توفيره على “غوغل بلاي”.

مقالات ذات صلة
وزير التجارة الداخلية: الدولة تعتمد خيار تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة

وزير التجارة الداخلية: الدولة تعتمد خيار تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة

هكذا سيتم التصدير والاستيراد بداية من ماي

هكذا سيتم التصدير والاستيراد بداية من ماي

مصابان في حريق مهول بمصفاة سوناطراك بإيطاليا ‏

مصابان في حريق مهول بمصفاة سوناطراك بإيطاليا ‏

117 مركز عبر الوطن لتطوير المؤسسات المصغرة

117 مركز عبر الوطن لتطوير المؤسسات المصغرة

بداري يكشف عن أول رقاقة جزائرية تستخدم في البطاقات الإلكترونية

بداري يكشف عن أول رقاقة جزائرية تستخدم في البطاقات الإلكترونية

الرئيس تبون: علينا التجنيد لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار نهاية 2027

الرئيس تبون: علينا التجنيد لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار نهاية 2027

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد