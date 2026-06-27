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بريد الجزائر.. تنبيه جديد ضد الاحتيال الإلكتروني

الشروق أونلاين
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بريد الجزائر.. تنبيه جديد ضد الاحتيال الإلكتروني

دعت مؤسسة بريد الجزائر، في تنبيه هام جديد، زبائنها إلى ضرورة توخي الحذر من المكالمات والرسائل المشبوهة التي تطلب مشاركة المعلومات البنكية أو رموز التحقق (OTP)، مؤكدة أهمية عدم التفاعل مع هذه المحاولات وقطع الاتصال فورًا.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال قيام الزبون بمشاركة رمز التحقق (OTP)، يتوجب عليه تغيير الرمز السري الخاص بتطبيق بريدي موب بشكل فوري، من أجل حماية الحساب وتأمين المعطيات الشخصية.

وأضافت أنه في حال تمكّن المحتال من الولوج إلى الحساب قبل تغيير الرمز السري، يجب على الزبون المبادرة فورًا إلى إيقاف خدمة التطبيق وكذا خدمة الدفع عبر الإنترنت عبر الشباك الآلي، تفاديًا لأي عمليات غير مشروعة.

كما شددت بريد الجزائر على إمكانية الاتصال بمركز الاستقبال على الرقم 1530 من أجل إيقاف خدمة البطاقة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت.

وأكدت المؤسسة أن اليقظة تبقى خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال الإلكتروني، داعية الزبائن إلى عدم مشاركة أي معلومات حساسة مع جهات غير موثوقة.

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