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اقتصاد

بريد الجزائر: رفع سقف مبلغ الدفع الإلكتروني الى 50 مليون سنتيم

الشروق أونلاين
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بريد الجزائر: رفع سقف مبلغ الدفع الإلكتروني الى 50 مليون سنتيم

كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن رفع سقف مبلغ الدفع الإلكتروني إلى 50 مليون سنتيم.

وأفادت بريد الجزائر في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه بناءً على التحديثات الأخيرة لبريد الجزائر، فانه تم رفع سقف مبلغ الدفع الإلكتروني الى 500ألف دينار جزائري.

كما قدمت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها خطوات يمكنهم من خلالها الاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريعة.

وأوضحت المؤسسة بأنه على الزبون تحميل تطبيق “بريدي موب ” واتباع الخطوات:

1- الدخول إلى تطبيق “بريدي موب” و اختيار خانة “بريدي باي”

2- مسح رمز الاستجابة السريعة من طرف الزبون وإدخال مبلغ المستحقات مع التأكيد والتحقق من صحة المعاملة.

3- التاجر سيحصل على تأكيد عملية الدفع فورًا وسيكون قادرًا على مواصلة أنشطته.

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