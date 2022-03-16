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بريطانيا تلغي جميع قيود كورونا بداية من الجمعة

الشروق أونلاين
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بريطانيا تلغي جميع قيود كورونا بداية من الجمعة

قررت بريطانيا إلغاء جميع القيود المتبقية المرتبطة بكوفيد-19 على القادمين من جميع دول العالم اعتبارا من الساعة 4 فجرا من يوم الجمعة 18 مارس.

وأعلن وزراة الخارجية والتنمية البريطانية، الأربعاء، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أنه اعتبارا من الرابعة فجرا من يوم الجمعة 18 مارس الجاري ستلغى جميع القيود المتعلقة بكوفيد-19.

 وكان وزير النقل البريطاني قد أعلن يوم 14 مارس الجاري أن الحكومة البريطانية سوف تلغي جميع القيود المتعلقة بكوفيد-19، بما فيها الحاجة لتعبئة استمارة تحديد موقع المسافر بالنسبة للقادمين إلى المملكة المتحدة، إلى جانب جميع متطلبات إجراء فحص قبل السفر بالنسبة للمسافرين الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد-19. وبالتالي فإن هذا التغيير يلغي الحاجة لأن يُجري المسافرون غير المطعمين فحصا قبل السفر إلى المملكة المتحدة، وفحصاً آخر بعد يومين من وصولهم.

من جهته قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني، ساجد جافيد: “بينما نتعلم كيفية التعايش مع كوفيد-19، نتخذ مزيدا من الخطوات لفتح المجال للسفر الدولي مرة أخرى قبل عطلة عيد الفصح. سوف نواصل رصد وتعقُّب أي متحورات جديدة محتملة من كوفيد، وسنحتفظ بتدابير احتياطية يمكن اللجوء إليها سريعا إن لزم الأمر للحفاظ على سلامتنا.

كما قررت بريطانيا إلغاء الحاجة إلى الإقامة في فنادق الحجر الصحي اعتبارا من نهاية شهر مارس.

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