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الجزائر
تشمل أصحاب الحسابات البنكية والبريدية بضمانات أكبر

بطاقات “لا تلامسية” لسحب الأجور قريبا.. و11 مليون جزائري معنيون

إيمان كيموش
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بطاقات “لا تلامسية” لسحب الأجور قريبا.. و11 مليون جزائري معنيون

كشف المدير العام لمجموعة المصالح في سوق المال الالكتروني أو لتجمّع النقد الآلي، مجيد مسعودان، عن إطلاق الدفع اللاتلامسي لأول مرة في الجزائر الصيف المقبل، والذي سيمكّن 11 مليون جزائري من حملة بطاقات الدفع البين بنكية “سي إ ي بي” وحملة بطاقات الدفع الذهبية لبريد الجزائر “غولدن كارت” من سحب وإيداع أموالهم بمجرد تقريب البطاقة من أجهزة الدفع الإلكترونية متعدّدة الأطراف “تي بي أو” من دون إدخال البطاقة في الجهاز، أي بطريقة لا تلامسية، على غرار ما هو متعامل به في الخارج.

تجمع النقد الآلي: تداول 350 مليار إلكترونيا في ظرف 90 يوما فقط من 2022

وأوضح مسعودان لـ”الشروق” أن الإجراء جاء في إطار تطوير عمليات الدفع عن بعد والتجارة الإلكترونية في الجزائر، تفاديا للمشاكل التي سبق وأن واجهها بعض مستعملي البطاقات في الماضي، حينما اشتكوا من ابتلاع الجهاز للبطاقة واضطرارهم للتقرب من الوكالة البنكية لاسترجاعها، حيث أن الإجراء الجديد سيجعل عمليات السحب والإيداع أكثر سهولة وضمانا.

وأكّد المتحدث أن عمليات سحب وإيداع الأموال عبر البطاقة بين البنكية والبريدية شهدت تقدّما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة نتيجة الحملات التوعوية، وعمليات التنسيق بين وزارة المالية والبنوك لمتابعة عملية تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني متعددة الأطراف لدى التجار، إذ تم نشر العملية على مستوى 40 ألف تاجر وينتظر توسيعها لتشمل نهاية السنة أزيد من 80 ألف تاجر، في حين يفترض أن تنقضي آجال وزارة التجارة للتجار الملزمين بتعميم أجهزة الدفع “تي بي أو” بتاريخ 30 جوان المقبل.

وحسب مسعودان، فالبنوك اقتنت عددا كبيرا من أجهزة الدفع الإلكتروني لتوزيعها على التجار، حيث يراقب وزير المالية عبد الرحمن راوية العملية وفق اجتماعات تنسيقية مع مديري البنوك، الذين سيسلمون التجار من أصحاب الحسابات البنكية هذه التجهيزات وفق صيغ مختلفة، إما مجانا، أو عبر تأجيرها أو بيعها بسعر معقول، كما سيتم منح الأولية للتجار أصحاب الحسابات بالبنوك، وأولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزبون على غرار الصيدليات والبقالات والمساحات التجارية الكبرى.

وسيكون التجار – وفق مسعودان – مخيرين بين الأطراف الإلكترونية أو الدفع عبر الهاتف النقال أو الدفع اللاتلامسي، الذي تم استكمال تجاربه على مستوى تجمع النقد الآلي بالتنسيق مع البنوك ويرتقب إطلاقه بصفة رسمية في ظرف شهر أو 6 أسابيع كأقصى تقدير، مع العلم أن عدد البطاقات البين بنكية اليوم وبطاقات بريد الجزائر الذهبية باتت تعادل 11 مليون بطاقة ويرتقب أن ترتفع إلى 16 مليون بطاقة بحلول سنة 2024.

وقدرت قيمة التعاملات المالية الإلكترونية للجزائريين عبر بطاقة “سي إي بي” بين البنكية خلال 90 يوما فقط من السنة الجارية، 350 مليار عبر دفع فواتير الانترنت والماء والكهرباء والنقل والاتصالات والخدمات الإدارية وإجراءات بيع البضائع محرزة بذلك رقما قياسيا في التجارة الإلكترونية وفق معطيات تجمع النقد الآلي.

وبالمقابل تمكن الجزائريون من دفع وسحب وإيداع 1117 مليار سنتيم خلال سنة 2021، وفقا لذات المعطيات، في حين تشهد عملية تعميم الدفع الإلكتروني تقدّما ملحوظا وفق الأرقام التي قدّمها مجيد مسعودان.

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