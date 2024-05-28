بطلب من الجزائر.. جلسة طارئة لمجلس الأمن حول مجزرة الاحتلال الجديدة في رفح

طلبت الجزائر أمس الإثنين، عقد جلسة مشاورات مغلقة طارئة لمجلس الأمن، حول الوضع في رفح بغزة، بعد ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين في القطاع.

وجاء الطلب، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، بناء على “التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الاسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح”.

وسيعقد الاجتماع مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة أفضل وسيلة للردّ على هذا العدوان من قبل المجلس، يضيف المصدر.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، مخيما للنازحين شمال غربي رفح في قطاع غزة بأكثر من 8 صواريخ، ما أسفر عن استشهاد 28 فلسطينيا.

وقالت لجنة الطوارئ في رفح، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في عدوانه على غزة، بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح.

وتأتي هذه المجزرة أياما بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو الاحتلال إلى وقف عدوانه على رفح على الفور.

وتناقلت وسائل إعلام ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، تظهر مشاهد مروّعة لآثار العدوان الإسرائيلي على المخيّم.