بطلب من الجزائر..  مجلس الأمن يجتمع الأربعاء للنظر بقرار محكمة العدل

يجتمع مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر، الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الذي دعا الاحتلال الإسرائيلي الجمعة إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس، أن هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، بطلب من الجزائر “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”.

وقالت الخارجية الجزائرية ،الجمعة، في بيان لها: “تلقت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.”

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال الجمعة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أن غوتيريش يؤكّد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.